Hot Lap Racing : les 53 voitures jouables dévoilées en vidéo

Maximum Entertainment et Zero Games Studio lanceront ce mois-ci Hot Lap Racing, un jeu de course simarcade, qui promet des sensations réalistes proches de la simulation, tout en restant accessible. Aujourd'hui, les studios partagent une nouvelle bande-annonce, dévoilant toutes les voitures qu'il sera possible de piloter dans le jeu.

Hot Lap Racing proposera 53 voitures jouables, allant de la monoplace Brabham BT24 des années 60 à la Peugeot 9X8 qui a couru aux 24h du Mans le mois dernier. Un véritable voyage dans l'histoire de la compétition automobile, le jeu permettra pour rappel de courir dans différentes catégories (GT, Endurance ou monoplace), notamment au travers d'un mode Carrière. Voici la liste complète des voitures de Hot Lap Racing :

Junior 60 S

Brabham BT24

Cavallino 33P

Fred Motors GT

Lagard S10

Crown Magic MK.II

Marole RF3

Renault 5 Turbo Superproduction

Citroen AX Superproduction

Lola T91/50

Minardi M191

AGS JH25

Brabham BT60B

Venturi 400 Trophy

Venturi 600 LM

Alfa Romeo 155 V6 TI DTM

Opel Calibra V6 DTM

Vauxhall Cavalier BTCC

Renault Laguna BTCC

Lola B02/00

Lola B2K/10

Arena R8

BR 200

Renault Megane Trophy V6

Gunma Prestazione X2006 JTC

Gunma Prestazione X2006

Horazio Celeste Supersport

AGS JH25

Abarth 500 Assetto Corse

Noble M600

Noble M600 GT3

Mygale Formula 4 Gen.1

Kobe Enjin Ninja R

Ligier JS P217

Alpine A110 GT4

Ligier JS P4

Aurus 01

Mygale Formula 3 R

Ligier JS2 R

Lamera Cup

Special One Evo-E R

Ligier P320

Chovey Marcos Stock-Car

Haldon Komodo Stock-Car

Alpine A480

KGM E-Cup 200

Mygale Formula 4 Gen.2

Renault 5 Turbo 3E

Peugeot 9X8

Noble M500

Noble M500 GT4

Formula Quantic

Formula Xtreme (créée par la communauté)

La date de sortie de Hot Lap Racing est fixée au 16 juillet 2024 sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez le précommander contre 39,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.