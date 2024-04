Hot Lap Racing : une date de sortie pour le jeu de simulation arcade

En septembre dernier, Zero Games Studio et Just for Games, désormais renommé Maximum Entertainment, dévoilaient Hot Lap Racing, un jeu de course simcade, mélange entre la simulation et l'arcade, parce qu'après tout, pourquoi choisir entre l'un ou l'autre ? Le titre s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

La vidéo ci-dessus nous apprend que la date de sortie de Hot Lap Racing est fixée au 16 juillet 2024 sur PC et Nintendo Switch, l'attente ne sera plus très longue. Le jeu ne se contentera pas d'une seule catégorie de véhicules, les amateurs d'automobile auront un tas de voitures à piloter, voici une présentation du titre :

Découvrez l'histoire du sport automobile, des GT et prototypes à la Formule 1 historique, et affrontez vos amis ou participez à des compétitions en ligne. Dans Hot Lap Racing, les joueurs conduiront des voitures mythiques sur des pistes légendaires qui ont marqué l'histoire du sport automobile au fil des années. Ils auront également l'opportunité de devenir la génération future du sport automobile avec la Formula Extreme, une voiture entièrement construite par la communauté. En mode Carrière, les joueurs rencontreront de nombreuses célébrités réelles de la course automobile à l'apogée du sport. Choisissez parmi une liste de plus de 30 voitures représentant différentes catégories et époques du sport automobile. Déjà dévoilés : KGM eCup 200, Mygale F4 gen.2, Ligier P217, Mygale F3 R.

Explorez plus de 50 tracés, y compris des pistes sous licence de la FIA.

Affrontez de vrais champions, des étoiles montantes aux pilotes bien connus qui ont contribué à l'histoire du sport automobile!

Mode Carrière : lancez-vous dans votre parcours en tant que jeune pilote et visez le sommet du sport automobile. Maîtrisez une large gamme de voitures emblématiques sur des pistes légendaires et affrontez les plus grands pilotes de tous les temps.

Mode Hot Lap : améliorez vos temps au tour à chaque tentative.

Multijoueur en ligne et hors ligne : soyez le premier à franchir la ligne d'arrivée.

Les développeurs ont déjà confirmé la présence des véhicules, Brabham BT24, Minardi M191, Alfa Romeo 155 DTM, Renault Laguna BTCC, Alpine A110 GT4, Ligier JS P320, Renault 5 TURBO 3E et Peugeot 9X8, ainsi que les circuits de Jarama (Espagne), Salzburgring (Autriche), Flagstaff (Arizona) et French Riviera (Côte d'Azur).

Vous pouvez déjà précommander Hot Lap Racing contre 39,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Micromania.