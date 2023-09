GP Explorer 2 : c'est aujourd'hui, c'est maintenant !

L'année dernière, le vidéaste français Squeezie s'était lancé dans une aventure folle : organiser un Grand Prix de Formule 4 avec d'autres créateurs de contenu, sur le circuit Bugatti du Mans. Un évènement fou, avec 40 000 spectateurs sur place et près de trois millions de viewers sur Twitch tout au long de la journée, dont un pic d'audience à un million de viewers en simultané lors de la course.

Une course pour rappel remportée par Sylvain Levy de Vilebrequin, accompagné sur le podium par Depielo et Etienne Moustache. Mais Squeezie et ses équipes de production ne sont pas du genre à se reposer sur leurs lauriers, un GP Explorer 2 a lieu aujourd'hui, toujours au Mans. Après plusieurs semaines d'entraînement auprès de la FFSA, 24 pilotes répartis dans 12 écuries vont de nouveaux s'affronter aujourd'hui, et l'évènement démarre dès maintenant sur Twitch, d'abord avec l'arrivée des pilotes sur la piste. Suivrons des essais libres de 9h00 à 11h00, puis les qualifications de 14h00 à 15h30, la parade des pilotes à 16h00 et enfin le Grand Prix de 15 tours de 18h35 à 19h30, mais d'autres animations auront lieu toute la journée, le programme est à retrouver juste ici.

Pour revenir sur les pilotes, la plupart sont évidemment des créateurs ou créatrices de contenu bien connus sur Internet, mais des invités se sont glissés à la fête, voici la liste des participants au GP Explorer 2, avec leur écurie :

Squeezie & Gotaga - Gentle Mates ;

- Gentle Mates ; Kaatsup & LeBouseuh - Overwatch 2 ;

- Overwatch 2 ; Amixem & Etienne Moustache - Wargaming.net ;

- Wargaming.net ; Djilsi & Theodort - Alpine (Rose) ;

- Alpine (Rose) ; Ana On Air & Maxime Biaggi - Mouv' ;

- Mouv' ; Manon Lanza & Depielo - Alpine (Bleu) ;

- Alpine (Bleu) ; Mister V & Theo Juice - Subway ;

- Subway ; Sylvain & Pierre - NordVPN ;

- NordVPN ; Billy & Kekra - Crunchyroll ;

- Crunchyroll ; Baghera Jones & Horty Underscore - Cupra ;

- Cupra ; SCH & Soso Maness - Samsung.

Qui remportera ce GP Explorer 2 ? Sylvain et Depielo nous livreront-ils encore une bataille acharnée sur le circuit Bugatti du Mans ? Les qualifications se dérouleront-elles sans accros cette fois ? Le record de viewers français, battu entre-temps par Amine et le match de foot France vs Espagne, sera-t-il dépassé ? Réponses ce soir ! Et pour vous aussi piloter, mais des Formule 1, vous pouvez retrouver F1 23 à 60,37 € sur Amazon.