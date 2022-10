Twitch : Squeezie bat le record de spectateurs en France avec son GP Explorer

Ce week-end se tenait au Japon le Grand Prix de Formule 1 de Suzuka, où la FIA a montré qu'elle avait encore du boulot en matière d'organisation et de sécurité. Peut-être aurait-elle dû regarder du côté de la France, car toute la journée de samedi se tenait le GP Explorer de Formule 4, organisé par Squeezie. Avec du soleil et surtout aucun tracteur sur la piste avant le drapeau rouge...

Le vidéaste français préparait cet évènement depuis des mois, et il a été à la hauteur des espérances de fans. 22 pilotes répartis en 11 écuries se sont affrontés sur le mythique circuit Bugatti du Mans lors de 15 tours à bord de F4, des monoplaces évidemment moins puissantes que les F1 de Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais tout aussi capricieuses et dangereuses. Après plusieurs mois d'entraînement et des sessions de roulage encadrées par la FFSA Academy, les qualifications ont eu lieu le samedi matin, c'est Depielo de l'écurie Oscaro qui a remporté la pôle devant Sylvain Levy (Vilebrequin) de chez NordVPN et Étienne Moustache, sponsorisé par World of Tanks. Squeezie termine quant à lui cinquième, mais avec des étoiles et des larmes d'émotions plein les yeux.

La course à eu lieu vers 17h00 le samedi, commentée par Yann (CodJordan) et Kameto. Depielo et Sylvain ont livré un duel de folie tout au long de la course, avec des dépassements audacieux et une maîtrise de pilotage à faire palir des habitués de F4, impressionnant même Victor Martins, champion du monde 2022 de F3. Finalement, c'est Sylvain Levy qui s'est imposé à la première place, devant Depielo et Étienne Moustache. Une journée intense avec d'abord un impressionnant crash de Joyca (Rhinoshield) lors des qualifications, mais les mécaniciens ont réussi à remettre la voiture en état pour la course. Et lors du GP, nous avons évidemment assisté à quelques glissades, sorties de pistes et même accrochages, sans gravité, nous retiendrons surtout des batailles intenses et de jolies manœuvres. Il faut dire qu'aucun participant n'est réellement pilote, même si certains sont habitués des sim racing ou passionnés d'automobile, tandis que d'autres ont découvert les joies du pilotage pour ce GP Explorer.

Pendant toute la journée, des personnalités du monde automobile, mais pas seulement, ont suivi l'évènement, avec notamment Jamel Debbouze, Julien Fébreau (commentateur Canal +) et Victor Martins sur place, et même Charles Leclerc (Ferrari) qui regardait la course avant la sienne à Suzuka. Le Mans accueillait évidemment des spectateurs, ils étaient près de 40 000 sur place pour vivre ce samedi la compétition, mais aussi un concert. Le GP Explorer était à suivre sur la chaîne Twitch de Squeezie, lui-même pilote Call of Duty: Modern Warfare II avec Gotaga, et le record de France du nombre de viewers a été battu, avec plus d'un million de spectateurs en simultané pendant la course. Pour rappel, c'est Zerator qui avait jusqu'ici le record avec 700 000 viewers lors du Z Event 2021.

Le replay du GP Explorer à retrouver dès maintenant sur la chaîne de Squeezie, à condition d'être abonné, sinon, il faudra attendre une rediffusion.