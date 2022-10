Call of Duty: Modern Warfare II, un trailer live-action musical aux airs de vidéo motivationnelle avec Nicki Minaj, Lando Norris, Gotaga et Squeezie

Comme imaginé, la bande-annonce « de gameplay » de lancement de Call of Duty: Modern Warfare II de la semaine dernière n'était pas la dernière vidéo promotionnelle pour le titre. Activison a dévoilé ce week-end un trailer live-action dont il a l'habitude, mettant en scène une ribambelle de stars.



Elles poussent ici la chansonnette avec le titre Squad Up, sur l'air d'une ritournelle militaire bien connue en France des fans des Petits Filous Tub's. Nous retrouvons à l'écran les rappeurs et chanteurs Nicki Minaj, Lil Baby, Kane Brown, l'humoriste Pete Davidson, les sportifs Bukayo Saka, Lando Norris, Jalen Ramsey et David Long Jr., les streameurs du Nuke Squad de FaZe Clan... et les Français Gotaga et Squeezie ! Nos deux célèbres streameurs et vidéastes nationaux concluent la bande-annonce dans le monde entier en reprenant le Squad Up emblématique de cette vidéo.

Elle n'a finalement que peu de lien avec l'univers du jeu, mais vise certainement à motiver les troupes à faire équipe en ligne lors des futures parties multijoueurs. Et à vous faire précommander Modern Warfare II, de sortie ce 28 octobre 2022 et disponible à partir de 60,99 € chez Amazon.fr.

