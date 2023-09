Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone, un héros de comics et la date de sortie de la Saison 6 confirmés par de premiers visuels

La saga Call of Duty s'y connait en partenariats surprenants, en témoigne l'ajout de skins Lara Croft et Nicki Minaj ces dernières semaines dans Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone. Il va visiblement encore nous prendre de court avec des collaborations pour la Saison 6, ultime vague de contenu de l'ère MWII avant l'arrivée de Modern Warfare III.

Alors que sa date de sortie vient officiellement d'être calée au 27 septembre 2023, de premiers visuels révèlent en effet celui qui devrait être au cœur d'un Operator Bundle payant dès le lancement : Spawn. Oui, le héros du célèbre comics de Todd McFarlane va bien faire une incursion dans les jeux Call of Duty, et il pourrait ne pas être seul. Un data mining avait révélé il y a quelques semaines des données liées à Spawn, mais aussi à Skeletor des Maître de l'Univers, Ash Williams de Evil Dead et Alucard du manga Hellsing. Ils pourraient donc tous être présents via des apparences payantes, soit dès le 27, soit plus tard durant la Saison 6.

