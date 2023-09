Call of Duty: Modern Warfare III, une première vidéo et des détails pour le mode Modern Warfare Zombies !

Depuis la grande révélation de Call of Duty: Modern Warfare III, nous avons vu de lui du gameplay en solo et des cartes multijoueurs remasterisées. Les joueurs veulent maintenant voir davantage du mode Modern Warfare Zombies, expérience en monde ouvert avec jusqu'à 24 joueurs répartis en escouade. Il ne faudra pas attendre l'évènement Call of Duty Next du 5 octobre pour en savoir plus, car la cinématique d'introduction et quelques détails ont déjà été diffusés.



Ce premier mode Zombies de la saga Modern Warfare sera encore une fois coopératif, invitant des agents internationaux à prendre part à l'Opération Deadbolt afin d'empêcher le marchand d'armes Viktor Zakhaev et son groupe armé Terminus de piller des ressources après avoir déclenché l'apocalypse zombie avec de l'Aetherium. Il reprendra les meilleurs mécaniques des modes Zombies de Treyarch, avec une grande carte ouverte à explorer en PvE, des secrets à découvrir, une difficulté croissante, des cinématiques pour renforcer les développements majeurs de l’histoire et plus encore. Et si vous voulez les prémices du scénario, ils sont détaillés ci-dessous.

Le cambriolage La scène s’ouvre sur une escouade d’hommes en tenue militaire sur le point de mener un raid nocturne sur un lieu inconnu. Une voix familière appelle en soutien pour distraire la police locale tandis que l’unité militaire se déplace pour forcer la porte arrière d’un bâtiment hôtelier. À l’intérieur, ils plantent rapidement un explosif, faisant exploser un trou dans le mur pour révéler les escaliers menant à leur destination souterraine. Ce qu’ils trouvent dans cette pièce change la nature de la menace en un instant. La découverte Quatre corps fortement décomposés sont assis autour d’une table, desséchés presque au-delà de toute reconnaissance. Au milieu de la table se trouve un étrange dispositif qui s’ouvre pour révéler deux flacons remplis d’une substance active. L’un des assaillants en attrape un et enlève son masque pour mieux l’inspecter, se révélant être nul autre que Viktor Zakhaev, le marchand d’armes ultranationaliste et ennemi de la Task Force 141. Il semble tout aussi surpris et heureux d’avoir trouvé ce que son équipe cherchait. L’incursion Stockant les deux flacons dans un conteneur sécurisé, l’escouade s’en va, seulement pour constater que les forces de sécurité locales ont donné l’alerte et que la police militaire a envoyé des renforts. La fusillade qui s’ensuit est à la fois explosive et sanglante, et les forces de Zakhaev sont largement en infériorité numérique. Alors que l’escarmouche se poursuit, tous les hommes de Zakhaev sauf un sont éliminés. Sous le feu et dans une situation désespérée, il a recours à jeter une de ses fioles vers ses assaillants avant de se retirer dans son véhicule blindé. Le flacon se brise sur le sol et, presque instantanément, un brouillard violet se répand rapidement dans les rues, étouffant les forces de police et transformant rapidement les vivants et les morts en zombies assoiffés de sang. En sécurité dans les limites de leur véhicule, Zakhaev et son camarade d’escouade sont témoins de la transformation alors que l’un de leurs hommes abattus crie et se contorsionne, ses yeux clignotant de rouge avant d’attaquer le survivant le plus proche. Loin d’avoir peur, Zakhaev sourit : cette arme ne ressemble à aucune autre qu’il aurait pu concevoir. Les conséquences Après les événements au sol, un hélicoptère descend sur la zone de l’épidémie alors que l’agent de liaison Kate Laswell et le sergent Johnny « Savon » MacTavish informent un opérateur invisible de la mission en cours, nom de code Opération Deadbolt. L’équipe est accompagnée du capitaine Sergei Ravenov, opérateur et spécialiste de mission expérimenté dans ce type d’incursion. À leur tête sur le terrain, un certain SSO Greene. Le groupe a des informations selon lesquelles Zakhaev planifiait quelque chose il y a quelques mois, mais ne sait pas exactement ce que c’était... Ils sont sur le point de le découvrir. Explorer la tradition « Jusqu’à ce que nous sachions ce qui se passe, confinement est le maître mot. Personne n’entre et rien ne sort, je dis bien rien, ne sort. » — Savon Résultats de Terminus Dans cette itération de Zombies, il y a des ennemis à la fois morts-vivants et vivants. La menace des vivants arrive sous la forme de Terminus Outcomes, une société militaire privée engagée par Zakhaev comme bras armé. Dirigé par un certain Jack Fletcher – le soldat survivant aux côtés de Zakhaev à la fin de la bande-annonce – le PMC ne porte aucun jugement sur les motivations ou l’éthique de ses clients. Si l’argent est bon, le travail est lancé. Les vétérans du récit de Dark Aether Zombies reconnaîtront la substance contenue dans les flacons : Aetherium, maintenant dans un état hautement enrichi dérivé du traitement de grandes quantités de la forme cristalline récoltée. Opération Deadbolt Plan d’urgence d’urgence mis en œuvre par la CIA, l’Opération Deadbolt a été créé à la suite des événements de l’épidémie dont ont été témoins les agents de Requiem pendant la Guerre Froide. Le SSO Laswell est chargé de préparer le plan, plaçant le SSO Selma Greene sur le terrain en tant que commandant de facto de l’opération. Lorsque l’équipe arrive à la zone d’exclusion aux côtés de Soap et Ravenov, quelques semaines se sont écoulées depuis les événements montrés dans la première partie de la bande-annonce. En tant que membre de l’équipe, votre opérateur rejoint d’autres agents multinationaux pour contrer la menace posée par la zone d’exclusion, tous fonctionnant sous les mots d'ordre de base de l’opération Deadbolt : « Rien n’entre, rien ne sort. »





Modern Warfare Zombies sera disponible en même temps que la campagne et le Multijoueur le 10 novembre, et si vous précommandez votre exemplaire de Call of Duty: Modern Warfare III (disponible à partir de 79,99 € sur Amazon.fr), vous recevrez la skin Zombie Ghost utilisable dès le 27 septembre dans Modern Warfare II et Warzone.