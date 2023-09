Call of Duty: Modern Warfare III, la nostalgie est totale !

Les amateurs de FPS attendent de mettre les mains sur Call of Duty: Modern Warfare III, déjà parce qu'il proposera une nouvelle campagne solo avec des personnages très appréciés, mais surtout parce que le mode Multijoueur permettra de se replonger dans d'anciennes cartes, celles de Modern Warfare 2 (2009) !

Eh oui, Sledgehammer Games et Activision ont recréé les 16 cartes de cet opus culte, à savoir Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass et Wasteland. Un retour dans le passé qui n'a pas été pris à la légère par le directeur artistique Matt Abbott et le directeur du design Zach Hodson, qui reviennent sur la conception de ces maps en vidéo ci-dessus. Si les fans pourront retrouver les sensations d'antan, les développeurs ont quand même fait quelques ajustement ici et là pour améliorer l'expérience de jeu, notamment la visibilité des ennemis dans certaines zones. Vous pouvez également admirer ces maps en images sur la seconde page.

En plus de ces 16 cartes bourrées de nostalgie, les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare III retrouveront également trois immenses cartes our les modes Guerre Terrestre et Invasion, mais aussi des maps additionnelles post-lancement chaque saison. La date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare III est fixée au 10 novembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 69,99 € à la Fnac.