Call of Duty: Modern Warfare III, trailer, retour des maps de MW2, nouveautés pour le gameplay, jusqu'à 24 joueurs en Zombies, c'est le grand déballage !

C'est au terme de l'évènement en direct Shadow Siege de Call of Duty: Warzone hier soir que le grand public a enfin pleinement découvert Call of Duty: Modern Warfare III. Déjà confirmé et daté par un teaser, et légèrement détaillé plus tôt cette semaine, il a eu droit à un grand déballage et de nombreuses informations.

Développé par Sledgehammer Games avec le soutien d'Activision Central Design, Activision Central Technology, Activision QA, Activision Shanghai, Beenox, Demonware, High Moon Studios, Raven Software et Toys for Bob, il proposera une campagne où le capitaine Price et la Task Force 141 doivent empêcher l'ultranationaliste Vladimir Makarov d'étendre son emprise à travers le monde. Elle mêlera des niveaux à la dramaturgie incroyable à d'inédites missions de combats ouvertes où nous pourrons influer sur notre équipement, les véhicules que nous empruntons et notre plan d'attaque. Vous pourrez par exemple choisir entre une approche furtive, avec lunettes de vision nocturne et destruction des sources de lumière, et une plus musclée, avec armes bruyantes et explosifs.

Afghan, Derail, Estate, Favela, Karachi, Highrise, Invasion, Quarry, Rundown, Rust, Scrapyard, Skidrow, Sub Base, Terminal, Underpass, Wasteland : oui, les 16 cartes de Modern Warfare 2 (2009) sont bien de retour ! Comme un cadeau aux fans pour les 20 ans de la franchise, Activision a décidé de recréer les maps de cet épisode culte, en les façonnant de zéro à partir des concepts originaux. Elles seront toutes jouables dès le lancement, au moins pour les modes en 6v6 et pour certains qui n'étaient pas disponibles à l'époque. D'autres expériences originales sont à venir à la sortie, comme le mode compétitif Cutthroat en 3v3v3, trois plus grandes cartes pour les modes Guerre Terrestre et Invasion, et une colossale pour le mode Guerre repris de Call of Duty: WWII. 12 maps 6v6 additionnelles seront ajoutées au fil des saisons dans les mois qui suivent.

Le Multijoueur évoluera sinon au niveau du gameplay avec la Tac-Stance, une position de tir où votre arme est inclinée, permettant plus de mobilité et de maniabilité au détriment d'une perte de précision, à activer manuellement debout et qui se déclenche automatiquement en glissant. La personnalisation en Create-a-Class sera plus aboutie grâce à de l’équipement militaire de pointe, tel que des gants, des gilets tactiques, des bottes et plus encore, et nous pourrons aussi personnaliser nos armes avec des pièces de rechange pour changer leur comportement : exemple, il sera possible de passer une mitrailleuse dans une configuration bullpup (avec la poignée de tir devant la culasse plutôt que derrière), augmentant ainsi la mobilité et la maniabilité sans compromettre les dégâts. Ces pièces de rechange pourront être débloquées via des défis ou voies de progression classiques.

Quelques fonctionnalités appréciées seront de retour, comme la minicarte à l'ancienne avec des points rouges indiquant la position des ennemis, le vote de carte, l'accès à l'ensemble des Atouts en début de partie, un Covert Sneakers Perk pour se déplacer silencieusement, ou une jauge de santé à 150 PV allongeant le TTK. Les animations de glissade et de rechargement pourront être cancel, permettant de retourner au combat en une fraction de seconde, et le Tactical Sprint offrant une vitesse encore plus accrue qu'en sprint classique sera toujours présent.

Enfin, les informations sont encore maigres à ce jour, mais le mode Modern Warfare Zombies, ou MWZ pour les intimes, donnera accès à la plus grande map avec des morts-vivants de la série. Mélange entre un mode Zombies classique et l'extraction et la survie de DMZ, il invitera jusqu'à 6 escouades de 4 joueurs à coopérer sur une grande carte ouverte, et à entreprendre des missions dans différentes régions qui augmentent en difficulté, avec une cavalcade de secrets à découvrir. Les plus grands ennemis de la saga devraient même passer une tête pour nous mettre des bâtons dans les roues.

Call of Duty: Modern Warfare III sortira donc le 10 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et toute précommande numérique débloque dès maintenant le Pack d'Opérateur Soap pour Modern Warfare II et Warzone. Il est aussi possible de réserver l'édition Coffre d'Armes donnant accès à la future bêta ouverte, à un accès anticipé d'une semaine à la Campagne, au Pack d'Opérateurs Ennemis Jurés, à deux Coffre d'Armes, à une saison de Black Cell et 30 passages de niveau supplémentaires, voire 35 sur PlayStation. Une édition numérique cross-gen est aussi proposée.

