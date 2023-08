Call of Duty: Modern Warfare III, un mode Zombies et de premières nouveautés confirmées, les maps de Modern Warfare 2 (2009) de retour ?

La grande révélation de Call of Duty: Modern Warfare III est prévue pour demain, à l'occasion d'un évènement jouable dans Call of Duty: Warzone. Nous savons déjà que la date de sortie est calée au 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, ou que l'immense majorité de l'équipement débloqué dans Modern Warfare II pourra être importée. Mais à la veille du jour J, Activision lâche déjà quelques informations croustillantes.

Déjà, l'éditeur déclare que l'idée de faire une suite directe à l'épisode de l'année précédente date du début du développement de MWII, coupant court aux rumeurs selon lesquelles il s'agit d'un DLC transformé en jeu complet : nous n'avons pas d'autre choix que de le croire sur parole. Il déclare sinon que le titre proposera une Campagne avec des « missions de combat ouvertes », des gilets et un nouveau système d'Atouts pour personnaliser les Opérateurs en Multijoueur, un mode Zombies décrit comme le plus grand de l'histoire de la série, davantage de pièces d'équipement à personnaliser, ou encore un mystérieux mouvement appelé Tac-Stance.

Il y aura aussi des améliorations pour l'anti-triche Ricochet, du contenu saisonnier et une nouvelle application unique Call of Duty HQ permettant d'accéder aux différentes expériences installées sur votre machine (déjà en place sur PC, et à venir sur consoles ?). Tout ne sera pas détaillé dès demain, mais nous en apprendrons davantage sur tous ces sujets dans les semaines à venir.



Dans 24 heures, nous allons tous sauter sur l’événement à durée limitée de Shadow Siege et découvrir un premier aperçu du tout nouveau Call of Duty®: Modern Warfare III, dont le lancement est prévu le 10 novembre. Cette révélation représente un moment spécial pour Call of Duty, car pour la première fois dans l’histoire de la franchise, la version premium de cette année sert de suite directe à Modern Warfare II de l’année dernière. Notre vision de livrer des jeux Modern Warfare consécutifs a pris des années. Depuis le début du développement de Modern Warfare II et Modern Warfare III, Sledgehammer Games a travaillé en étroite collaboration avec Infinity Ward pour créer une suite à succès dans la série Modern Warfare, mettant en vedette le retour de héros et de méchants emblématiques. Les joueurs pourront se rapprocher des personnages, approfondir les intrigues et continuer à construire leur progression et leurs équipements sans interruption. Chaque version de titre représente une expérience épique qui se démarque en termes de gameplay unique et d’innovation. Modern Warfare III, cependant, tire profit de ce que les titres précédents ont mis en place. Il est sur le point de régler d’anciens comptes et d’en commencer de nouveaux. Avec des versions premium consécutives, nous sommes vraiment ravis de ce que l’avenir réserve à Modern Warfare et Call of Duty. Bien que demain ne soit que le début, nos équipes se sont fixé pour objectif de créer une expérience de jeu annuelle incroyable et premium dans les modes Campagne, Multijoueur et Coopératif, ainsi qu’une intégration profonde avec Call of Duty: Warzone. Voici quelques faits saillants qui nous enthousiasment le plus : Pour la toute première fois, une suite directe dans les années consécutives offrant une toute nouvelle campagne qui marque le retour de Makarov ;

Avec Carry Forward, les joueurs peuvent continuer à profiter de l’inventaire et de la progression des armes des joueurs de Modern Warfare II de l’année dernière au tout nouveau Modern Warfare III de cette année ;

Quelqu’un a-t-il dit Zombies? Plus d’informations à venir sur la nouvelle offre Modern Warfare® Zombies, le plus grand Zombies à ce jour ;

Nouvelles missions de combat ouvert en campagne ; nouveau système de gilets de combat et d'atouts pour personnaliser votre Opérateur ; nouveau mouvement Tac-Stance ; de nouvelles pièces de rechange pour une personnalisation inégalée de l’armurier et plus encore ;

Un point d’accès pour votre futur contenu Call of Duty. En commençant par Modern Warfare II et Warzone, et maintenant avec Modern Warfare III et au-delà, les joueurs peuvent naviguer dans tout leur contenu en un seul endroit, nous l’appelons Call of Duty HQ - ce qui facilite la sélection du jeu et des modes auxquels vous souhaitez jouer ;

De nouveaux ajouts à Ricochet Anti-Cheat ainsi que de nouveaux plans anti-toxicité pour continuer à offrir une expérience en ligne amusante, équitable et accueillante pour tous les joueurs ;

Du contenu post-lancement supplémentaire grâce aux Saisons. À partir de demain et dans les semaines à venir, nous allons déballer une tonne plus d’informations à l’approche de la sortie du 10novembre. Nous avons hâte que vous voyiez ce qui va arriver avec Modern Warfare III. Merci de continuer à faire ce voyage avec nous.

All 16 MW2 2009 maps are confirmed for MW3. If you text each map’s name, it’ll send confirmation back. pic.twitter.com/vhgb8wPMJ8 — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 16, 2023

Voilà pour l'officiel, mais les internautes ont aussi peut-être déjà découvert quelques secrets, avec l'aide d'Activision. Un numéro caché dans le premier teaser (+1 202-918-3022) permet en effet de communiquer avec un chatbot par SMS ou WhatsApp, et celui-ci a visiblement confirmé que les 16 cartes de Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) seraient de retour en version remastérisée. La mini-carte traditionnelle devrait aussi être de la partie. Selon un leak, les précommandes viendraient avec une semaine d'accès anticipé à la campagne et un Soap Operator Pack à débloquer dès lors pour Modern Warfare II et Warzone, et la Vault Edition contiendrait l'accès à BlackCell pour une saison, des Tier Skips bonus et deux Coffres d'Armes, et le Nemesis Operator Pack renfermait des skins de Price, Ghost, Warden et Makarov. Là encore, pas sûr que les confirmations arrivent dès ce jeudi, mais qui sait.