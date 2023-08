Call of Duty: Modern Warfare III, contenu à conserver depuis Modern Warfare II et progression partagée avec Warzone, Activision fait le point

C'est maintenant officiel, Call of Duty: Modern Warfare III sortira le 10 novembre 2023 et sera présenté le 17 août via un évènement de Call of Duty: Warzone. Nous sommes invités à nous connecter dès 18h30 pour former une escouade de quatre joueurs et découvrir le Shadow Siege Limited Time Event à partir de 19h30. Nous allons alors rejoindre les rangs de la Shadow Company, affronter les forces Konni et sécuriser des armes chimiques avant qu’il ne soit trop tard. Le Double XP sera activé et des récompenses exclusives pourront être débloquées.

Avant de parler contenu original, Activision a tenu à rassurer les joueurs sur un point : une bonne partie de votre équipement en ligne de Call of Duty: Modern Warfare II et de la version actuelle de Call of Duty: Warzone sera jouable via Modern Warfare III, comme cela avait été annoncé. Concrètement, tous les Opérateurs, Plans d'arme, cartes de visite, camouflages d'armes et cosmétiques gagnés ou achetés pourront être conservés dans MWIII. Il y aura cependant quelques exceptions, comme le Tactical Amphibious Vehicle ou des armes spécifiques à des modes qui ne feront pas leur retour, et par conséquent leurs éléments de personnalisation non plus. Les Wartracks donnant accès à certaines musiques en jeu ne seront également pas importables.

Le contenu de MWIII sera lui jouable dans Warzone à partir de la Saison 1 de MWIII, qui sortira quelque temps après le lancement. Votre progression sera donc partagée entre MWII, MWIII et Warzone (même si les éléments spécifiques au nouveau jeu et au futur contenu de Warzone ne seront pas jouables dans Modern Warfare II), et il est même prévu qu'une partie du contenu soit aussi partagé avec le futur Warzone Mobile. Si vous voulez plus de détails et d'exemples sur ce qui sera possible ou impossible, une Foire aux Questions est disponible en anglais sur le site officiel.



