Call of Duty: Modern Warfare III, la révélation débutera dans la Saison 5 de Warzone, des éléments de Modern Warfare II pourront être importés

Les rumeurs autour d'un Call of Duty: Modern Warfare III à venir en fin d'année grâce à Sledgehammer Games et aux autres studios d'Activision sont tellement pressantes qu'il est difficile de douter de son arrivée. Le titre du prochain épisode n'est pas encore officiel, mais l'éditeur a confirmé qu'il sortira encore un jeu complet en 2023, qu'il devrait révéler prochainement.

Look for the first details about the [REDACTED] Reveal Event in the Season 05 Announcement and additional #MWII carry forward details soon. Stay frosty. — Call of Duty (@CallofDuty) July 18, 2023

Il a en effet demandé cette semaine aux followers du compte Call of Duty s'ils voulaient que les Opérateurs, armes et packs de Modern Warfare II soient transférables dans « Call of Duty 2023 ». La communauté l'a bien évidemment souhaité et il a été confirmé que plus de détails sur cela seraient donnés prochainement : tout porte à croire que nous pourrons donc conserver une partie de notre équipement de Modern Warfare II et Warzone dans Modern Warfare III, et qu'il y aura peut-être une progression partagée entre ces expériences en ligne.



D'ailleurs, comme pour les précédents épisodes annuels, le suivant devrait être introduit via Warzone. Un évènement de révélation aura en effet lieu dans la Saison 5 du Battle Royale qui devrait débuter en août et des détails à ce sujet nous seront donnés très bientôt. Vous l'aurez compris, nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de découvrir celui qui devrait s'appeler Call of Duty: Modern Warfare III. D'ici là, Modern Warfare II est lui disponible à partir de 62,63 € sur Amazon.fr.

