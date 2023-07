Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone, nouvelle map Multijoueur, dernier Épisode du Raid et super-héros de The Boys avec la Saison 4 Rechargée !

Les regards sont presque déjà tournés vers le prochain Call of Duty, qui devrait être un Modern Warfare III développé principalement par Sledgehammer Games. Infinity Ward a cependant encore du contenu à proposer pour Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone (qui ne s'appelle plus Warzone 2.0), à commencer par une Saison 4 Rechargée qui sera déployée ce 12 juillet à 18h00 sur toutes les plateformes.

Pour Warzone, elle amènera le mode Vondel Battle Royale jouable à 72 joueurs en solo, duos, trios ou quatuors sur la nouvelle carte, mais aussi un Goulag 1v1 dans une cave à vin (la fameuse cave à 1v1), le retour de l'Occupation Scan qui scanne votre position par surprise, et un drone portable de redéploiement exclusivement pour cette même map. Le contrat de renseignement électromagnétique DMZ sera également disponible en Battle Royale et Résurgence à compter de demain.

Du côté de Modern Warfare II, nous allons accueillir l'Épisode 04 du mode Raid, pour une mission en trio à haut risque dans la base d'un silo à mission où nous retrouverons Alex, un membre de la Task Force 141, et la carte Vondel Waterfront pour des parties 6v6 en Multijoueur. Pour l'ensemble de l'expérience, nous pourrons aussi débloquer le fusil d'assaut MX Guardian via un défi du Passe de Combat, obtenir des bonus via les Camo Challenges, acheter de nouveaux bundles avec des éléments cosmétiques.

Le clou du spectacle, c'est cependant l'arrivée de l'univers de The Boys dans les jeux d'Activision. La dernière collaboration de l'éditeur en date nous fera retrouver les super-héros de la série Amazon Prime Video que sont Starlight, Homeland et Black Noir, achetables en tant qu'Opérateurs via des packs à 2 400 Points COD comprenant aussi d'autres bonus esthétiques. Ils apparaîtront respectivement dans la boutique à partir du 12, du 16 et du 20 juillet.

Et qui dit super-héros dit forcément super-pouvoirs : les Supes n'auront pas droit à leur mode limité, mais des Augmentations de Terrain spéciales vont temporairement apparaître en Battle Royale et DMZ (sauf en partie classée bien entendu), pour pimenter les combats. Charge Jump nous permettra d'effectuer un immense dash pour provoquer une onde de choc, Electric Shockwave provoquera un champ électromagnétique autour de nous, Laser Vision lancera des rayons lasers depuis nos yeux sur nos ennemis, Teleport nous amènera rapidement à un autre point de la map. Et pas besoin d'être en costume pour profiter de ces pouvoirs, disponibles dès le lancement de la Season 4 Reloaded ce mercredi.

Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 55,30 € sur Amazon.fr.