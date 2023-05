RUMEUR sur Call of Duty: Modern Warfare III, titre, date de sortie, bêtas, modes et mois de révélation pour l'épisode de 2023

Alors qu'Activision-Blizzard n'a toujours pas été racheté par Microsoft, l'éditeur doit continuer à gérer son portefeuille de licence comme si de rien n'était, surtout du côté de Call of Duty. Call of Duty: Modern Warfare II fait ainsi son petit bonhomme de chemin, tandis que les yeux commencent à se river vers son successeur. Car oui, après des rumeurs qui voulaient qu'aucun épisode original complet ne soit prévu en 2023, il semblerait que les plans de DLC ou d'extensions payants pour MWII aient muté en nouvel épisode premium et stand-alone dirigé par Sledgehammer Games.



En attendant l'officialisation du projet, c'est Insider Gaming qui remet de l'huile sur le feu pour des rumeurs qui méritent de tendre l'oreille. Le leaker Tom Henderson rapporte ainsi d'abord que ses sources lui ont confié que la révélation serait prévue pour début août, avec actuellement la date du 1er août en tête. Mieux, il a ensuite ajouté que le jeu se nommerait donc Call of Duty: Modern Warfare III, continuant la saga rebootée en 2019, et ne devant pas être confondu avec le Call of Duty: Modern Warfare 3 de 2011. Il s'agirait de la première fois qu'une série dérivée de Call of Duty a droit à deux épisodes en autant d'années consécutives.



Le titre mené par Sledgehammer Games comprendrait une campagne, du Multijoueur et un mode Zombies qui ressemblerait à une version 2.0 de l'expérience Outbreak de Black Ops Cold War, qui pourrait éventuellement être proposé en free-to-play. Le jeu serait encore une fois lié à Call of Duty: Warzone 2.0, qui accueillerait une nouvelle map appelée Las Palmas (issue de la campagne de Modern Warfare II) à partir de la Saison 1 le 5 décembre. D'ailleurs, côté dates, un premier week-end de bêta aurait lieu sur PS4 et PS5 du 6 au 10 octobre, et un second sur ces plateformes, Xbox One, Xbox Series X|S et PC du 12 au 16, la campagne serait disponible en Accès Anticipé sur toutes les consoles le 2 novembre, et la date de sortie officielle fixée au 10 novembre 2023.

Des plans assez classiques pour la série, qui n'attendent que d'être confirmés ! D'ici là, Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 55,72 € sur Amazon.fr.