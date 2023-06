Call of Duty: Warzone Caldera, la version originale de Warzone va disparaître

Dès le lancement de Call of Duty: Warzone 2.0, Activision avait commencé à invisibiliser Call of Duty: Warzone, en le mettant temporairement en pause, en limitant son contenu et en le renommant Call of Duty: Warzone Caldera. Nous sentions sa fin arriver, d'autant plus depuis quelques semaines et le fait que l'éditeur ait rebaptisé Call of Duty: Warzone 2.0 en Call of Duty: Warzone tout court, effaçant une partie de l'héritage du premier free-to-play.

Le glas vient de sonner : Call of Duty: Warzone Caldera, ultime version du FPS multijoueur originel, va disparaître. Bien qu'il proposait un contenu et des mécaniques légèrement différentes du Warzone actuel, Activision a logiquement décidé de l'arrêter pour mieux se concentrer sur la production de nouveautés et regrouper la communauté. Les serveurs seront coupés le 21 septembre 2023, mais tous les éléments que vous avez débloqués au cours de votre progression resteront disponibles dans Modern Warfare, Black Ops Cold War et Vanguard. La fin d'une ère.



À compter du 21 septembre 2023, Call of Duty: Warzone Caldera sera fermé, nos équipes se concentrant sur le futur contenu Call of Duty, y compris l'expérience gratuite actuelle Warzone. Nous avons tous vécu des expériences Warzone incroyables dans la franchise Call of Duty depuis son premier lancement, y compris dans Warzone Caldera. Pour les joueurs qui n'ont pas encore découvert les activités de Warzone, attendez-vous à une grande quantité de choix de gameplay sur trois cartes de Battle Royale (dont la nouvelle carte de la Saison 4, Vondel), ainsi que les Parties classées, la Bêta DMZ avec cinq zones d'extraction différentes, les offres Black Cell, et plus encore. Les joueurs doivent se préparer à encore plus de contenu Warzone sur consoles et PC, ainsi qu'à une nouvelle ère de Battle Royale en déplacement avec le lancement de Call of Duty: Warzone Mobile, qui comprend un Passe de combat partagé et une progression croisée. L'équipe et les studios de Call of Duty sont impatients de vous donner plus de détails prochainement. En ce qui concerne le contenu acheté dans Warzone Caldera (de Modern Warfare (2019), Black Ops Cold War, ou Vanguard ), il continuera d'être accessible dans ces jeux spécifiques. Veuillez noter que l'arrêt de Warzone Caldera n'a aucun impact sur le gameplay actuel de Warzone, l'inventaire ou la progression des joueurs dans Al Mazrah ou les autres cartes disponibles, et nous sommes impatients de continuer avec vous dans cette nouvelle expérience Warzone. Merci à la communauté Call of Duty et à nos développeurs pour avoir fait de Call of Duty: Warzone un endroit extraordinaire pour jouer ensemble.

L'avenir se passera donc nécessairement du côté de Call of Duty: Warzone (le nouveau nom de Call of Duty: Warzone 2.0, vous suivez ?), actuellement lié à Call of Duty: Modern Warfare II, disponible à partir de 53,38 € sur Amazon.fr, et peut-être dans quelques mois à Modern Warfare III.