Call of Duty: Modern Warfare II, nouveau nom pour Warzone, changements pour Warzone 2.0, Messi en Opérateur et autres nouveautés, tout sur la Saison 1 !

Fort d'un milliard de dollars de recettes, Call of Duty: Modern Warfare II va passer la seconde avec la sortie de sa Saison 1 et de Call of Duty: Warzone 2.0 ce 16 novembre à 19h00. Le rendez-vous est dans une semaine, mais Activision commence à nous y préparer avec une présentation des nouveautés à venir mercredi prochain.

La mise à jour et le client de Warzone 2.0 pourront être prétéléchargés dès le 14 novembre à 19h00, mais le contenu ne sera accessible que deux jours plus tard à la même heure. Du côté de Warzone 2.0, jouable en free-to-play, nous aurons accès à sa première map Al Mazrah, à arpenter dans plusieurs modes traditionnels, mais aussi en DMZ, la nouvelle expérience narrative autour d'objectifs variés se terminant par une extraction. Les premiers modes en vue TPS arriveront eux en cours de saison. Plusieurs changements ont été apportés à Warzone 2.0 depuis sa révélation : il y aura finalement des Largages de Revitaillement personnalisables, des Caisses de Revitaillement en Battle Royale, un système de Sac à dos pour récupérer du loot sur nos victimes dans DMZ, un Goulag un peu plus traditionnel et plus encore : vous pouvez découvrir tous les détails en anglais ici.

Call of Duty: Warzone ne va pas disparaître, mais sera injouable du 16 novembre à 17h00 environ jusqu'au 28 novembre à 19h00, le temps que les équipes se concentrent sur le lancement de sa suite. Il reviendra alors sous le nom de Call of Duty: Warzone Caldera. Sa boutique ne sera plus disponible, il sera possible de transférer ses Points COD vers Warzone 2.0 et la progression sera toujours partagée avec les épisodes parus entre 2019 et 2021.

Du côté du Multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare II, les maps Shoot House et Shipment Set seront intégrées au début et en cours de saison, un mode CDL Moshpit permettra de s'entraîner dans les conditions du mode Classé prévu pour 2023, la mission High Ground rejoindra les Opérations Spéciales avant l'arrivée des Raids pour la Saison 1 Rechargée le 14 décembre, la playlist Tier 1 offrira des parties avec ATH et santé limités, les Records de Combat seront affichés en cours de saison, un nouveau Battle Pass permettra notamment de débloquer gratuitement l'Opérateur Zeus ainsi que le fusil à lunette Victus XMR et la SMG BAS-P, tandis que les fusils d'assaut Chimera et M13B seront à acheter ou débloquer via des défis plus tard.

Les Opérateurs Klaus et Gaz débarqueront en cours de Saison 1 via des bundles, tout comme Neymar Jr., Paul Pogba et Lionel Messi ! Oui, les footballeurs seront bien achetables via des packs à partir du 21, du 25 et du 29 novembre, eux qui avaient déjà prévu d'arriver dans Call of Duty Mobile. L'évènement Modern Warfare FC donnera aussi accès un mode secret dénommé CODBall. Ajoutez à cela des rangs de Prestige allant jusqu'au Prestige 5 pour gravir encore plus de niveaux et vous obtenez un beau programme.



Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 64,90 € sur Amazon.fr.