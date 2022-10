Call of Duty: Modern Warfare II, les heures exactes de sortie précisée, les Raids détaillés et datés pour la Saison 1 Rechargée

À l'aube de la sortie de la campagne en Accès Anticipé de Call of Duty: Modern Warfare II ce 20 octobre, Activison a fait un point sur les modalités du lancement du projet et ce qui attend les joueurs pour la suite. Le pré-téléchargement de l'Early Access débutera ainsi aujourd'hui à 19h00, mais le client ne sera utilisable que 24h plus tard. Le pré-téléchargement du jeu complet sera lui possible à partir de ce mercredi à 19h00 également sur Xbox, progressivement à partir de demain 15h00 selon les régions sur PlayStation, et le 26 octobre à 19h00 sur PC via Steam ou Battle.net, mais ne sera jouable qu'à compter du 28 octobre à 18h00 sur consoles et 6h00 sur ordinateur personnel.



Ensuite, comme annoncé, une Pré-Saison aura lieu jusqu'au 16 novembre, date de début de la Saison 1, marquant l'arrivée de Call of Duty: Warzone 2.0 et ses modes Battle Royale et DMZ, d'un Season Pass et de deux nouvelles armes. La révélation du jour, c'est que la Saison 1 Rechargée débutera le 14 décembre, avec une map « légendaire » pour le Multijoueur, du contenu additionnel pour Warzone 2.0 et les fameux Raids qui se faisaient encore discrets.



Les Raids seront intégrés au mode Opérations Spéciales, qui sera jouable dès la sortie avec trois défis jouables seul ou à deux, demandant d'être complétés avec trois niveaux de difficulté pour obtenir toutes les étoiles et améliorer nos Kits. Il sera en effet possible de choisir un équipement de type Attaquant, Médecin ou Éclaireur en début de partie pour une approche différente. D'autres Spec Ops seront ajoutées au début de la Saison 1, mais les variantes appelées Raids arriveront le 14 décembre.

Trois missions cette fois à trois joueurs seront disponibles et utiliseront la map Al Mazrah de Warzone 2.0 : Profil Bas, nous demandant d'infiltrer la ville de nuit pour repartir avec des preuves laissées par Al Qatala, Zone Refusée, nous invitant à détruire avec un véhicule des tourelles SAM qui empêchent les renforts d'entrer dans la cité avant d'en repartir, et Défenseur : Mt Zaya, nous amenant à survivre face à plusieurs vagues d'ennemis de plus en plus costauds dans un observatoire, en récupérant des Killstreaks, packs de réanimation et plaques d'armure. Ces missions seront à priori difficiles, car Infinity Ward conseiller d'améliorer vos Kits au niveau 5 avant de vous essayer aux Raids.

Les adeptes de défis coopératifs devraient apprécier la démarche ! Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez précommander Call of Duty: Modern Warfare II à partir de 60,99 € sur Amazon.fr.