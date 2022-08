Call of Duty: Modern Warfare II, la campagne jouable en accès anticipé d'une semaine, voici comment en profiter

Nous connaissons les éditions spéciales de Call of Duty: Modern Warfare II depuis sa révélation, avec notamment une riche édition Coffre d'armes numérique comprenant du contenu utilisable dès la bêta. Cette dernière sera d'ailleurs jouable en accès anticipé peu importe la version que vous précommandez, et voilà que d'autres bonus liés aux réservations numériques viennent d'être confirmés.



Déjà, toute précommande via les plateformes de téléchargement sera récompensée par l'offre du Final Judgement Bundle, un pack comprenant la skin d'Opérateur légendaire Deathknell et le plan d'arme légendaire Bloodthirsty, utilisable dans Vanguard et Warzone dès votre réservation. Et surtout, la précommande numérique donnera droit à un Early Access à la campagne d'une semaine, vous permettant d'y jouer dans son intégralité dès le 21 octobre en France (et dès le 20 dans certaines contrées, en fonction du fuseau horaire).

La date de sortie officielle de Call of Duty: Modern Warfare II, c'est toujours pour le 28 octobre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S : si vous préférez le format physique, il est disponible à partir de 64,90 € à la Fnac.