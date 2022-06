Call of Duty: Modern Warfare II, trailer renversant, édition Coffre d'armes, bêta ouverte et premiers détails sur Warzone 2.0

L'attente touche enfin à sa fin concernant la révélation de Call of Duty: Modern Warfare II. Après avoir introduit les membres de la Task Force 141, la date de sortie et diffusé un teaser live-action, Activision et Infinity Ward ont partagé ce mercredi la première bande-annonce du FPS, nous donnant un bon avant-goût de la campagne qui nous attend en fin d'année sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Battle.net).

Call of Duty: Modern Warfare II nous promet un « conflit mondial sans précédent » pour sa campagne solo cinématique faisant suite au Modern Warfare de 2019 et qui nous fera voir du pays à travers le globe. Aux commandes de la Task Force 141, nous devrons donc neutraliser un complot terroriste et une attaque contre les États-Unis, Price, Ghost, Soap, Gaz et Laswell recevant l'aide des forces spéciales mexicaines et du Colonel Alejandro Vargas.

Cet épisode qualifié de « plus ambitieux et innovant » de la licence nous promet un nouveau système d'armurier pour personnaliser nos armes, du gameplay stratégique nécessitant l'usage à bon escient de la vision nocturne et de la furtivité, avec des assauts amphibies, des affrontements en véhicules et bien plus encore. En plus du solo, des Opérations spéciales en coop seront présentes et le traditionnel Multijoueur bénéficiera de la technologie anti-triche Ricochet.

Elle sera d'ailleurs évidemment utilisée dans celui qu'il faut désormais appeler Call of Duty: Warzone 2.0, toujours prévu pour cette année et se voulant être une évolution du Battle Royale avec un tout nouvel espace de jeu en bac à sable, qui sera intégré à l'épisode annuel après le lancement. Il bénéficiera d'un « nouveau contenu et de nouveaux systèmes de progression et d'inventaires inédits » et comme MWII d'avancées techniques en matière d'intelligences artificielles affectant l'expérience de jeu, comme les patterns des ennemis et mouvements des civiles qui croiseront notre route avec pour objectif de mieux réagir en temps réel à nos choix. Les deux projets utilisent pour la première fois dans l'histoire de la série un moteur de jeu unifié basé sur celui de Modern Warfare (2019), qui sera sans doute la norme à l'avenir, permettant d'utiliser la technique de photogrammétrie à jour avec ce qui se fait actuellement dans le milieu, du streaming hybride, un rendu physique réaliste, un éclairage volumétrique, de nouveaux rendus de l'eau et sous-marin, de la 4K HDR, une meilleure locomotion des modèles 3D et un nouveau processeur graphique à pipeline de géométrie.

Et que les joueurs de Call of Duty: Warzone se rassurent, il persistera « en tant qu'expérience distincte et permettra de garder la progression et les inventaires des joueurs ». Au passage, il a été rappelé qu'une nouvelle expérience Warzone pour mobiles est également en développement.

Les joueurs PC doivent également s'attendre à une expérience entièrement optimisée pour la plateforme, développée par Beenox. Enfin, du contenu gratuit post-lancement est prévu avec pour ne pas changer des cartes, modes, évènements saisonniers, etc. Des visuels sont disponibles en page suivante. Si vous souhaitez en voir plus, rendez-vous demain soir lors de la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest 2022 où la première mondiale du gameplay sera diffusée.

Call of Duty: Modern Warfare II sortira donc le 28 octobre prochain et aura droit en amont à une bêta ouverte comme cela avait fuité, accessible sur toutes les plateformes et avec un accès anticipé pour les joueurs ayant précommandé leur copie du titre. Elle sera par ailleurs disponible en premier sur PS5 et PS4, avec au moins 5 jours d'avance garantis. Les dates de celle-ci seront dévoilées ultérieurement.

Du côté des offres d'achat, un Pack Cross-Gen vendu 79,99 € donnera accès aux deux versions du jeu sur les consoles PlayStation et Xbox, tandis que l'édition Coffre d'armes sera commercialisée coûtant 109,99 € regroupera ce dernier, le pack Opérateur Équipe rouge 141 (Ghost, Farah, Price et Soap avec pour chacun une tenue spéciale incluant un masque), le Coffre d'armes FJX Cinder, un Passe de Combat et 50 passages de niveau. Sa précommande donne en plus l'accès immédiat au pack Ghost Legacy pour Modern Warfare (2019) et Warzone si vous possédez l'un des deux, soit 10 plans d'arme et 12 apparences d'Opérateur. Par ailleurs, en effectuant cette dernière dans la boutique in-game de Warzone, Vanguard, Black Ops Cold War ou Modern Warfare (2019), vous recevrez 10 heures de bonus Double XP et Double XP d'armes dans MWII.

En attendant que les réservations pour les versions physiques soient disponibles, Call of Duty: Modern Warfare est vendu 39,90 € sur Amazon.