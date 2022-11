Call of Duty: Modern Warfare II, le milliard de dollars en 10 jours, c'est fait

Après une année compliquée suite au décevant Call of Duty: Vanguard, Activision revient sur le droit chemin grâce à Call of Duty: Modern Warfare II, dernier opus en date développé par Infinity Ward. L'éditeur annonçait que le titre avait généré plus de 800 millions de dollars de recettes en trois jours, mais le milliard vient déjà d'être franchi.

Activision annonce que Call of Duty: Modern Warfare II a amassé plus d'un milliard de dollars de revenus en 10 jours, un record pour la franchise. Avant cet opus, c'était Call of Duty: Black Ops II qui avait atteint le milliard de dollars en 12 jours, contre deux semaines pour Call of Duty: Modern Warfare 3 (qui avait le record de 775 milliards en trois jours avant MWII).

Call of Duty: Modern Warfare II est un vrai mastodonte, Activision en profite pour annoncer que les joueurs ont déjà cumulé plus de 200 millions d'heures de jeu et lancé plus d'un milliard de matchs sur PC, PlayStation et Xbox. Bobby Kotick, CEO d'Activision-Blizzard, rajoute :

Nos développeurs, ainsi que toute notre équipe Activision-Blizzard, sont l'épine dorsale de notre engagement indéfectible à servir nos centaines de millions de joueurs à travers le monde. Je suis tellement fier des efforts extraordinaires de nos équipes Call of Duty et des records qu'ils ont atteints avec Modern Warfare II. Connecter le monde à travers la joie, le plaisir et le frisson de la compétition est la clé de notre succès. Modern Warfare II a fourni cela à des millions de joueurs plus rapidement et avec une plus grande satisfaction que jamais auparavant.

En plus de Call of Duty: Modern Warfare II, les joueurs vont prochainement pouvoir découvrir Call of Duty: Warzone 2.0, attendu le 16 novembre prochain. Vous pouvez retrouver CoD: MWII à 64,90 € sur Amazon.

