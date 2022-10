TEST Call of Duty: Modern Warfare II, une campagne solo pour les fans

Capitaine Price au rapport





Comme chaque année, Activision sort un nouveau CoD et, cette fois, c'est Infinity Ward qui est de retour avec Call of Duty: Modern Warfare II, suite du Call of Duty: Modern Warfare de 2019, lui-même reboot de Call of Duty 4: Modern Warfare. Et comme à chaque fois, le titre propose plusieurs modes multijoueurs ainsi qu'une campagne solo, sur laquelle nous avons déjà passé un long moment, en attendant de découvrir les modes en ligne qui viennent seulement d'arriver.

Un vrai fan-service du début à la fin.

Call of Duty: Modern Warfare II démarre à notre époque, alors que les Américains ont réussi à tuer le général Ghorbrani, chef du réseau terroriste Al-Qatara. Mais son bras droit Hassan est bien décidé à le venger, à grands coups de missiles volés aux États-Unis. Ces derniers envoient donc la Task Force 141 en mission pour récupérer ces armes et arrêter Hassan, qu'importe la manière. Un scénario très ancré dans le réel, comme c'est souvent le cas avec les Modern Warfare, et qui met en scène des factions des quatre coins du monde, mais surtout des personnages bien connus et appréciés des fans. Le Capitaine Price, Ghost, Gaz et Soap sont bien sûr de la partie, de même qu'une nouvelle tête, le Mexicain Alejandro Vargas. Une équipe de choc qui assure du début à la fin un vrai fan-service, l'accent est un peu plus mis sur le personnage de Ghost, toujours aussi énigmatique derrière sa cagoule et son masque de crâne. Le scénario fait aussi la part belle aux rebondissements, à la manière d'un véritable long film d'action américain, qui sait tenir le joueur en haleine, notamment grâce à des protagonistes pas si manichéens, voire très ambigus, jusqu'à sa cinématique finale et une vidéo post-générique teasant déjà une suite, qui devrait là encore ravir les fans.

Des idées pas toujours bonnes





Du côté du gameplay, Call of Duty: Modern Warfare II tente de ne plus être un simple jeu de tir à la première personne et ose quelques idées, pas forcément bien exploitées. À plusieurs reprises, le joueur se retrouve seul et sans arme, devant avancer discrètement dans le niveau pour trouver des ressources et fabriquer des objets via un inventaire, comme des pieds de biche pour forcer des portes, des fumigènes ou des explosifs afin de survivre face aux ennemis, eux bien armés et dangereux.

Un best of de ce qu'a proposé la franchise depuis le quatrième opus.

Des séquences d'infiltration et de crafting qui fonctionnent pendant un certain temps, mais elles s'étalent trop sur la durée, agaçant plus qu'autre chose le joueur au final. D'ailleurs, le titre est assez avare en séquences d'action pures, les gunfights sont plus tactiques, à longue distance. Plus question ici de foncer dans le tas avec son arme de poing ou son couteau, la vie descend vite, même en Recrue ou 2de Classe, et le mode Vétéran offre ici un véritable défi pour les joueurs les plus précis et patients. Notons également la présence dans la plupart des niveaux d'ennemis particulièrement bien équipés, avec une armure leur permettant d'encaisser un paquet de balles sans broncher. De petits Mastodontes qui n'apportent pas grand-chose au gameplay, obligeant seulement le joueur à vider de précieuses munitions dans leurs têtes pour faire sauter leur casque. Mais pour en revenir au sujet des plaisirs variés, la campagne solo de Call of Duty: Modern Warfare II est presque un best of de ce qu'a proposé la franchise depuis le quatrième opus. Les fans retrouvent une séquence d'infiltration en tenue ghillie avec le Capitaine Price, ou encore un passage dans un avion de combat aidant les troupes au sol avec son puissant arsenal. Mais nous avons aussi droit à quelques surprises, nous n'allons pas les dévoiler ici, des séquences qui étonnent dans un CoD, mais qui fonctionnent bien... pendant un temps. Là encore, les missions sont parfois longues, la bonne idée fait plaisir au début, beaucoup moins quand elle s'éternise pendant plusieurs dizaines de minutes sans se renouveler. Il en résulte une durée de vie un peu plus longue que les derniers épisodes, comptez entre six et sept heures pour voir défiler le générique fin, avec une certaine rejouabilité en changeant le niveau de difficulté, mais le titre tire déjà suffisamment sur la longueur avec les problèmes évoqués plus haut.

Graphiquement parlant, Call of Duty: Modern Warfare II est visuellement impressionnant. Nous avons testé le FPS d'Activision sur une Xbox Series S, les cinématiques sont évidemment magnifiques et quasiment photoréalistes, tandis qu'en jeu, eh bien, le titre impressionne aussi. Les textures sont soignées, de même que l'éclairage, les graphismes font plaisir et quelques effets arrivent même à en mettre plein la vue, à l'instar d'un début de niveau dans les ruelles ensoleillées, mais humides d'Amsterdam. Infinity Ward s'est appliqué pour proposer un jeu qui tient la route d'un point de vue technique, du moins pour son mode solo. Artistiquement, c'est quand même une autre histoire. Call of Duty: Modern Warfare II reste un CoD, avec ses environnements variés, mais qui tournent en rond au fil des épisodes. Désert sableux, plateforme pétrolière froide, villa luxueuse, ça sent un peu le réchauffé, et le level design reste assez dirigiste. Les cartes sont légèrement ouvertes pour permettre d'explorer des passages alternatifs, mais difficile de ne pas y voir là des couloirs élargis, comme sait si bien le faire la franchise, même si quelques passages offrent un peu plus de liberté d'exploration.

La campagne solo de Call of Duty: Modern Warfare II est grande et elle ose, mais elle n'arrive pas à être grandiose. Il est clair qu'Infinity Ward a eu de très bonnes idées lors du développement de cet opus, avec la volonté de proposer une campagne haletante, au gameplay varié. Mais les mécaniques qui fonctionnent sont recyclées sur la longueur, tandis que d'autres ne marchent carrément pas. Mais ne faisons pas non plus la fine bouche, CoD: MWII se parcourt tout de même avec plaisir au moins une fois, le temps de découvrir son scénario complètement fan-service et d'admirer quelques séquences visuellement incroyables et bien mises en scène. De quoi redonner un peu d'espoir pour l'avenir de la franchise, cet épisode n'étant pas qu'un bête FPS dans des couloirs.

Call of Duty: Modern Warfare II est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à 60,99 € sur Amazon. Le test sera prochainement mis à jour avec notre avis sur le mode multijoueur.

Les plus Le gameplay qui tente de la variété

Graphiquement vraiment beau

Le scénario hollywoodien qui tient en haleine

Une bonne durée de vie... Les moins Certaines idées de gameplay mal exploitées

... rallongée par des séquences qui trainent en longueur

Notation Graphismes 17 20 Bande-son 17 20 Jouabilité 15 20 Durée de vie 16 20 Scénario 16 20 Verdict 16 20