Call of Duty: Modern Warfare II, 800 millions de dollars de revenus en trois jours

L'année dernière, Activision était resté bien muet après la sortie de Call of Duty: Vanguard, laissant penser que le titre de Sledgehammer Games n'avait pas rencontré le succès escompté. Mais cette fois, l'éditeur est bien plus bavard suite à la sortie de Call of Duty: Modern Warfare II la semaine dernière.

Sony avait déjà annoncé que le titre était le plus gros lancement sur son PlayStation Store, mais Activision partage désormais un communiqué pour faire le point. Call of Duty: Modern Warfare II a engendré plus de 800 millions de dollars de revenus en trois jours seulement, c'est le meilleur week-end de lancement pour un CoD. L'éditeur va même jusqu'à le comparer à des films comme Top Gun: Maverick et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui n'ont pas rapporté autant d'argent lors de leur premier week-end de sortie en salles de cinéma.

Le précédent record de revenus était détenu par Call of Duty: Modern Warfare 3, qui était de 775 millions en cinq jours. Cet opus de 2011 avait généré plus d'un milliard de dollars en deux semaines, CoD: MWII devrait faire autant, mais bien plus rapidement. Bobby Kotick, CEO d'Activision-Blizzard, se frotte évidemment les mains :

Merci à notre équipe talentueuse qui a créé de la magie grâce à un talent artistique et à une technologie extraordinaires, et à la communauté mondiale de joueurs qui trouvent de la joie et du lien grâce à Call of Duty. Ce record leur appartient.

Désormais, les joueurs attendent le lancement de Call of Duty: Warzone 2.0, prévu pour le 16 novembre prochain. Vous pouvez retrouver Call of Duty: Modern Warfare II à 64,90 € sur Amazon.

