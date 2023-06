Call of Duty: Modern Warfare II, date et gros point sur les nouveautés de la Saison 4, du changement pour le nom de Warzone 2.0 et le logo de la série

Activision a quasiment mis Call of Duty: Warzone a la porte en changeant son nom en Call of Duty: Warzone Caldera et en le limitant à sa seule map au Pacifique. Il va encore plus être mis en retrait ces prochains jours, car pour ne rien simplifier, Activision va renommer Call of Duty: Warzone 2.0 en Call of Duty: Warzone : il reprendra le nom de l'ancienne version, alors même que le contenu et le gameplay sont différents de l'époque.

L'information vient de nouveaux visuels officiels diffusés par l'éditeur pour promouvoir la prochaine saison du Battle Royale et de Call of Duty: Modern Warfare II. Nous apprenons en effet que la Saison 4 débutera le 14 juin 2023 sur toutes les plateformes et qu'elle mettra notamment à l'honneur Nikto en tant qu'Opérateur. Pour le reste des nouveautés, notamment les modes, les armes et les cartes, il faudra encore attendre quelques jours.

Il semblerait aussi que le logo de la saga ait été modifié à l'approche de la révélation du prochain épisode : les images montrent un lettrage aux coins chevronnés, légèrement différent de celui que nous connaissons depuis toujours. Infinity Ward et Activision devraient vite nous en dire plus sur ce sujet dès demain avec un trailer diffusé lors du Summer Game Fest Live : d'ici là, Modern Warfare II est disponible à partir de 59,88 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : il n'aura pas fallu attendre longtemps, car Activision vient de dévoiler toutes les nouveautés de la Saison 4 sur son site officiel (en anglais pour le moment). Call of Duty: Warzone va donc accueillir la map urbaine européenne Vondel jouable dans tous les modes principaux, quelques fonctionnalités inédites comme un véhicule amphibie tactique (VAT), le retour des boîtes de ravitaillement préférées, le brouillard dynamique et plus encore. Al Mazrah va sinon évoluer avec davantage de sable, le mode Lockdown nous invitera à récupérer et défendre des zones en quatuors à partir du 28 juin, Résurgence débarquera sur Vondel dès le 14, et une Forward Operating Base permettra d'améliorer son équipement en cours de partie DMZ.

Du côté de Modern Warfare II, les cartes Showdown, Kunstenaar District, Mercado, Penthouse, Mawizeh Marshlands et Ahkdar Village seront accessibles au lancement, Vondel Waterfront arrivera à la mi-saison, les modes Search & Destroy et Prisoner Rescue seront proposés en 12v12 en plus du 6v6, et un dernier Raid débarquera plus tard. Enfin, pour toute l'expérience, des défis permettront de débloquer un tonfa, le Battle Pass donnera gratuitement accès au fusil d'assaut Tempus Razorback et à la SMG ISO 45, l'Opérateur Io sera obtenable via le Passe de Combat Blackcell, et Ana Vega, Izanami et Izanami via des bundles,, il sera possible d'atteindre le niveau de Prestige 850, et les parties classées seront remises à zéro avec de nouvelles récompenses à la clé. Rien que cela.

