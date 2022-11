Call of Duty: Warzone 2.0, une bande-annonce de lancement explosive pour le free-to-play et ses nouveautés

Le quotidien des fans de Call of Duty va prendre un tournant cette semaine. Après 2 ans de bons et loyaux services, Activision va arrêter de soutenir Call of Duty: Warzone (qui sera renommé Call of Duty: Warzone Caldera pour sa fin de vie) et lancer un Call of Duty: Warzone 2.0 au gameplay et à l'écosystème partagé avec Call of Duty: Modern Warfare II.

Le nouveau free-to-play sera officiellement lancé ce 16 novembre en marge du démarrage de la Saison 1 de MWII, alors l'éditeur a tenu à marquer le coup avec une bande-annonce spéciale. Elle met en lumière toutes les spécificités de cette suite, de la carte Al Mazrah à l'arsenal et aux véhicules, en passant par la possibilité de nager et plonger, le mode DMZ basé sur les objectifs et l'exfiltration, et plus encore.

Rendez-vous demain à 19h00 pour le début de l'aventure, dont vous pouvez d'ores et déjà télécharger le client sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Call of Duty: Modern Warfare II est lui sinon disponible à partir de 58,73 € sur Amazon.fr.

