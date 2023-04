Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0, armes, modes et Opérateurs inédits, toutes les nouveautés de la Saison 3 en détail !

Attention, grosse saison en vue pour Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0. Activision nous avait déjà donné rendez-vous le 12 avril 2023 pour la découvrir sur nos PC et consoles, place maintenant aux détails sur son contenu, et ils sont nombreux, car le programme des prochaines semaines va être riche.

En Multijoueur déjà, nous aurons droit aux cartes Peyo's Lighthouse et Black Gold pour du 6v6, et Sattiq Cave Complex et Rohan Oilfields en cartes de combat, tandis qu'Alboran Hatchery arrivera d'ici quelques semaines. Le mode Escarmouche de Modern Warfare va aussi faire son retour avec les maps Blacksite, Exhibit, Shipment et Alley. La variante du mode 2v2 appelée Escarmouche OSP arrivera en cours de saison, pour une autre approche où nous devons récupérer armes et équipements sur le terrain plutôt que dans des caisses aléatoires.

Le mode Enragé fera également son retour le 12, tandis que Face Off et GT Infecté reviendront en cours de saison, aux côtés du Raid 03 et de la mission coopérative Défenseur Hafid Port. Plusieurs récompenses inédites sont aussi prévues pour les joueurs qui gagneront 5, 10, 25, 50, 75 et 100 matchs classés.

Du côté de Warzone 2.0, le mode Résurgence Massive accueillera jusqu'à 150 joueurs sur Al Mazrah, le mode Pillage et les parties classées arriveront à la mi-saison, les drones de redéploiement et un Goulag modifié arriveront à Al Mazrah, le gilet porte-plaque trempé et les tours de reconnaissance débarquent sur l'ensemble des cartes, et les stations de ravitaillement mobiles et packs d'atouts feront leur apparition en cours de saison. Plusieurs nouveautés vont aussi être introduites dans DMZ comme un système de troc, un atelier pour modifier ses armes, trois emplacements pour stocker des équipements personnalisés et une troisième faction avec ses propres boss.

Sinon, pour l'ensemble des modes, vous allez pouvoir déverrouiller les Opérateurs Alejandro et Valeria via le Battle Pass, tout comme les fusils FJX Imperium et Cronen Squall, l'évènement Chasse aux Trophées permettra de débloquer des bonus en début de saison, et sera remplacé en cours de route par Défi de Camouflage. D'autres Opérateurs et deux pistolets sont déjà prévus pour la mi-saison. Le Battle Pass Bundle va sinon être remplacé par le pack Blackcell à 29,99 €, comprenant l'équivalent de jusqu'à 7 000 Points COD si vous gravissez tous les échelons après l'avoir acheté. Un programme de parrainage permettra enfin aux joueurs ayant plus de 3 heures de jeu et 60 jours d'ancienneté d'inviter de nouveaux joueurs pour débloquer des bonus de partie. Toutes les informations sont disponibles en anglais sur le site officiel.

