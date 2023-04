Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0, une date et un premier teaser pour la Saison 3

Cela fait moins d'un mois que nous avons découvert la Saison 2 Rechargée de Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0, avec un nouveau Raid et Shredder, entre autres. Activision s'apprête déjà à passer à la suite, une Saison 3 qu'il commence à teaser en vidéo et avec une illustration principale.

Parés à faire feu Vaqueros ????



Alejandro et Valeria s'affrontent dans la Saison 3 ???????? pic.twitter.com/ouXzrzU9nW — Call of Duty France (@CallofDutyFR) April 4, 2023

Elle fera donc la part belle à Alejandro Vargas et Valeria Garza, deux personnages de la campagne qui devraient avoir être transformés en Opérateurs jouables pour l'ensemble des modes en ligne. Pour ce qui est des armes, modes et autres nouveautés que pourrait nous réserver la Saison 3, nous les verrons prochainement et vite, car la prochaine grosse mise à jour gratuite est prévue pour le 12 avril 2023.



