Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0, Shredder, le Raid Episode 02 et des modes funs débarquent avec la Saison 2 Rechargée

Plus tôt cette semaine, Activision laissait entendre que Shredder ferait une incursion dans Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0. Il précise désormais ses plans : si le méchant des Tortues Ninja sera bien disponible sous la forme d'un Opérateur le 21 mars via un bundle avec les plans d'armes Oroku (fusil à pompe), Saki (fusil d'assaut) et Steel Claws (doubles kodachi), la Saison 2 Rechargée débutera dès ce 15 mars 2023 à 18h00. Elle vient d'ailleurs d'être officiellement détaillée, même si la roadmap de la Saison 2 en avait déjà dit beaucoup.



La plus grosse nouveauté, ce sera l'ajout du Raid Episode 02, qui nous fait retourner à Atomgrad en équipe, afin de remporter pourquoi pas la skin Bad Boonie pour Captain Price en cas de réussite. La restriction empêchant de jouer aux Raids sans avoir rempli quelques défis des Opérations Spéciales a été levée au passage. Le Multijoueur accueille autrement la carte Himmelmatt Expo et les modes funs Drop Zone, All or Nothing et One in the Chamber. Du côté du Battle Royale, 7 objets dont un plan d'arme et des cartes d'appel seront offerts à partir du 10 mars pour fêter les 3 ans de Warzone.

Sinon, à travers les expériences, vous pouvez compléter les défis Path of the Ronin pour obtenir des camouflages inédits pour vos armes, débloquer le fusil Tempus Torrent via la boutique ou en réalisant 25 doubles éliminations avec un fusil Marksman, ou acheter des bundles Padraig’s Pandemonium, Bone Chiller, Generation XRK, Raid et Deepwater. Activision prévoit aussi de déployer une nouvelle fonctionnalité pour rejoindre la file d'attente pour une nouvelle partie d'un ami, et ce automatiquement dès qu'il aura fini sa partie précédente, afin de jouer plus facilement en groupe. Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur ces nouveautés via le site officiel (en anglais).

Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 72,99 € sur Amazon.fr.