Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0, modes, armes, Opérateur, mécaniques, toutes les nouveautés de la Saison 2 dévoilées !

La Saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0 n'arrivera pas avant le 15 février, mais Activision est déjà prêt à nous la dévoiler pleinement. Les nouveautés sont en accord avec ce qui a été teasé le mois dernier, avec en première ligne la deuxième carte Ashika Island pour le free-to-play.

En mode Battle Royale et Résurgence, elle nous invitera d'ailleurs à récupérer des dog tags sur les cadavres des victimes (lors de leur première élimination), afin de remporter de l'argent et un bonus marquant les ennemis et caisses à proximité. La Saison 2 marque aussi l'arrivée des jet-skis et des duels en 1v1 au Goulag, et accueillera les contrats Recherche et Capture, les drones de redéploiement, l'évènement Vol de Données et un type d'ennemi appelé Rusher en cours de Saison 2. Ashika Island pourra aussi être le théâtre de parties en DMZ, avec son lot d'objectifs inédits, un boss amateur de bombes dénommé Artificier, une nouvelle valise d'armes et plus encore.

Du côté de Modern Warfare II, les parties classées sont enfin accessibles via un mode dédié, les cartes Dome, Valderas Museum (6v6), Al Malik International et Zaya Observatory (Cartes de combat) seront disponibles au lancement, et les modes Infecté, Jeu d'armes et Dépôt font leur retour et seront suivis par Zone de largage, Tout ou rien et Une balle chargée en cours de Saison. Les Raids se poursuivront également d'ici quelques semaines avec un Episode 2.

Pour l'ensemble des modes, vous pourrez remporter des objets cosmétiques grâce aux défis de la Voie du Ronin, le fusil d'assaut ISO Hemlock, le fusil à pompe KV Broadside, l'arbalète et les doubles Kodachi pourront être débloqués dès le 15 et le fusil Tempus Torrent en cours de Saison, et l'Opérateur Ronin pourra être déverrouillé, au même titre que les apparences Lame Rengainée et Poursuite Impitoyable pour Roze et Nova. Les plus fortunés pourront obtenir encore plus de bonus avec les packs payants Amour Balistique et Shinobi.



Vous pouvez obtenir plus de détails sur ces nouveautés sur le site officiel, seulement en anglais pour le moment. Les retardataires peuvent eux s'offrir Call of Duty: Modern Warfare II pour 64,99 € à la Fnac.