Call of Duty: Warzone 2.0, la map Ashika Island dévoilée par un trailer, un point sur les modifications du gameplay en Saison 2

Le goulag

Le 1v1 dans le Goulag sera de retour avec le lancement de la Saison 2. Avec ce changement, les joueurs verront le retour de la mécanique originale de Warzone en temps supplémentaire, le point de contrôle du drapeau de style Domination, à la place du Geôlier.

Afin d’appliquer ce changement en ligne plus rapidement, nous avons modifié le Goulag de la Saison 1 pour améliorer les combats en 1v1, mais nous travaillons activement à la création d'une carte dédiée au 1v1 pour les prochaines saisons.

Nous avons également apporté quelques changements logistiques à l'expérience du Goulag. Le butin au sol a été modifié ainsi que les attirails avec lesquels les joueurs vont apparaître. Nous avons mis à jour le stock d’armes pour inclure les fusils d'assaut, les mitraillettes et les mitrailleuses comme armes principales au fur et à mesure de la progression des cercles. Les fusils à pompe ont été retirés de la rotation, tandis que les armes de poing resteront disponibles comme armes secondaires.

Pour ceux qui quittent l'arène victorieux, le Goulag accordera une plus grande récompense financière aux joueurs. Cette modification financière permettra aux joueurs qui se redéploient de retomber sur leurs pieds un peu plus rapidement.

En plus de l'augmentation des récompenses financières pour les victoires mentionnée dans la section précédente, le Goulag génère désormais de l'argent en tant que butin au sol afin d'encourager et de récompenser les joueurs désireux de rôder dans l'arène.

Gestion de l’argent

En plus des modifications apportées au Goulag, nous équilibrons la gestion de l’argent dans le Battle Royale en réduisant légèrement les récompenses financières pour l'exécution des contrats. De plus, nous augmentons la valeur minimale des piles d'argent provenant du butin au sol à 800 $ et des caisses enregistreuses à 500 $ (auparavant 100 $ minimum).

De plus, l'argent peut être obtenu par le biais de butins au sol, de conteneurs et de caisses de ravitaillement des forteresses blanches dans Al Mazrah, mais ne peut plus être trouvé dans les caisses de ravitaillement de base et légendaires.

Cette redistribution devrait permettre un jeu plus rapide et plus cohérent dans la recherche de ressources.

Butin et inventaire

Comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, nous abandonnons les fenêtres/menus de butin au profit d'un butin flottant qui sera désormais déposé dans tous les conteneurs du monde, comme pour les butins des caisses de ravitaillement.

Ce changement a pour but d'améliorer le rythme du jeu en minimisant le temps passé à naviguer dans l'interface utilisateur et en permettant aux joueurs de retourner dans l'action plus rapidement.

Nous avons été ravis de voir que le nouveau système de sac à dos permet aux joueurs de personnaliser leur inventaire en fonction de leur style de jeu ou de leur rôle au sein d'une escouade. Dans le cadre de nos efforts continus pour équilibrer les combats, les sacs à dos moyens/grands ne seront plus disponibles et les joueurs éliminés laisseront tomber du butin au sol plutôt que des sacs à dos remplis de butin. Chaque joueur aura le même sac à dos tout au long du jeu, ce qui réduira l'impact de l'empilement des matériels médicaux, de l'équipement et des séries d'éliminations. Nous continuerons à prendre en compte vos retours et à fournir des mises à jour qui simplifient l'expérience des butins pour tout le monde.

Équipements

Les attirails ont toujours été un élément central du Battle Royale de Warzone, et une chose à laquelle nous prêtons une attention particulière. Les changements que les joueurs ont vus avec le lancement de Warzone 2.0 et depuis lors ont été réalisés dans le but de fournir une expérience personnelle et en équipe satisfaisante, tout en gardant un jeu stimulant. Par conséquent, nous apportons de nouveaux changements à la façon dont les joueurs acquièrent une partie ou la totalité de leurs attirails.

La Saison 2 introduira des Paquet d'atouts personnalisables ! Cette fonctionnalité sera lancée avec un nombre légèrement réduit d’atouts disponibles, que nous pourrons réintroduire lentement au fil du temps. Nous voulons vous guider soigneusement dans cette fonctionnalité particulière, en veillant à ce que tous les atouts disponibles soient suffisamment utiles et restent des options viables/équilibrées.

Les armes principales continueront d'être disponibles aux stations de ravitaillement, mais à un prix plus abordable, afin que les joueurs puissent remporter la victoire avec les armes qu'ils désirent le plus. Nous sommes également satisfaits de l'introduction des marqueurs de largage tactique, après avoir attentivement examiné leur prix. Le prix des marqueurs de largage tactique a été légèrement réduit afin que les escouades puissent acquérir leurs attirails complets plus rapidement. Il est également possible, en de très rares occasions, que les joueurs en trouvent dans les butins d’Al Mazrah. Un deuxième événement public de Largage d'équipement a été ajouté, ce qui signifie que les largages se produiront désormais lors des premier et cinquième cercles de chaque partie.

Modifications supplémentaires...

Gilets à 3 plaques

Nous évaluons en permanence le rythme des combats et avons décidé d'apporter un changement : tous les joueurs commenceront désormais avec un gilet à 3 plaques. Les gilets de différentes tailles n'existeront plus dans les butins en Battle Royale. Cette normalisation apportera une plus grande fiabilité à chaque combat dès le départ. Nous continuerons à examiner les données relatives à l'optimisation des temps d'arrêt et à l'amélioration de la capacité de récupération après un combat.

Déplacements

Nous avons apporté une modification importante aux mouvements qui devrait permettre d'obtenir de meilleurs résultats pour les joueurs en combat. À partir de la Saison 2, les joueurs pourront enfoncer les portes tout en plaçant leurs plaques d’armure comme s'ils sprintaient. Ce changement inclut une légère augmentation de la vitesse de mouvement en plaçant les plaques d’armure pour permettre aux joueurs de se mettre à couvert plus rapidement en cas de besoin.

Stations de ravitaillement

Afin de rendre les stations de ravitaillement et leurs marchandises plus faciles d'accès, nous avons revu notre approche. Des emplacements d’apparition ont été ajoutés/ajustés, les apparitions seront statiques sur la carte, et les marqueurs de largage tactique ont un stock illimité dans toutes les stations. Comme toujours, nous continuerons à surveiller l'équilibre global de notre économie financière et la disponibilité des ressources à mesure que nous avancerons.

Strongholds

Les forteresses offrent une expérience de jeu alternative avec des gains élevés pour ceux qui sont prêts à s'attaquer à l'objectif (et pour ceux qui veulent priver les joueurs de leurs récompenses). Nous nous engageons à offrir un combat équilibré aux joueurs qui choisissent d'entrer dans les forteresses. La Saison 2 apportera des changements aux récompenses que les joueurs reçoivent lorsqu'ils terminent une forteresse ou un site noir, ainsi que des ajustements supplémentaires aux dégâts infligés par l'IA aux combattants.

DMZ