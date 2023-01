Call of Duty: Modern Warfare II et Warzone 2.0, la date de sortie de la Saison 2 repoussée, son contenu se précise

Le compte à rebours jusqu'à la fin de la Saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 laissait présager une fin vers le 1er février 2023. Il y a cependant eu du changement pour le début de la Saison 2, car Infinity Ward vient de communiquer une date de démarrage plus tardive. C'est finalement le 15 février que cette Saison 2 débutera, permettant aux développeurs d'intégrer davantage de modifications basées sur les retours de la communauté.

Season 02 will be launching on February 15. Stay tuned for additional intel. pic.twitter.com/G80TiutG62 — Call of Duty (@CallofDuty) January 18, 2023

Côté contenu, nous aurons bien évidemment droit à des armes, des maps et des modes pour le Multijoueur, mais aussi l'arrivée promise du mode Classé pour MWII. Infinity Ward révèle au passage que la Saison 2 marquera le retour de Résurgence dans Warzone 2.0 et que nous découvrirons une nouvelle map plus resserrée en Battle Royale qui rejoindra Al Mazrah.

La Saison 2 sera lancée le 15 février. Nos équipes ont apporté plusieurs changements sur la base de ce que nous avons entendu de la part de notre communauté. La Saison 2 inclut du nouveau contenu, avec le retour de Résurgence et une toute nouvelle petite carte pour Warzone 2.0, le mode Classé est également de retour et arrive sur MWII, avec de nouvelles cartes pour le Multijoueur, de nouveaux modes, des armes et bien plus encore. Restez à l'écoute pour des renseignements supplémentaires.

D'après les dataminers et la fuite d'un possible visuel principal de la Saison 2 il y a quelques semaines, nous aurions droit à la carte Castle de World at War, un Opérateur Ronin, un katana, et d'autres éléments cosmétiques inspirés par le Japon, mais cela doit encore être confirmé. Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.

