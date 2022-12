Call of Duty: Modern Warfare II, premier Raid, fusil Chimera, mode Coupe Warzone... la Saison 1 Rechargée et toutes ses nouveautés sont là

Découvrez Atomgrad, le premier Raid d'Opérations spéciales. Réunissez vos deux meilleurs coéquipiers et aidez Price, Farah et Gaz à mettre au jour les secrets d'une base ennemie placée sous haute surveillance.

Shipment débarque !Désormais située en haute mer, cette célèbre carte chaotique revient dans le mode Multijoueur pour vous aider à terminer les défis de camouflage et assouvir votre soif de sang.

Présentation du premier Raid d'Opérations spéciales : Atomgrad

Urzikstan : partis à la recherche de leur équipe, Price, Farah et Gaz font une terrible découverte dans un bunker souterrain.

Faisant suite aux événements de la campagne de Modern Warfare II, le premier raid d'Opérations spéciales exige « violence et rapidité », pour reprendre les mots du capitaine.

Terminez ce raid avec succès pour débloquer un opérateur familier à utiliser en Multijoueur et Opérations spéciales, ainsi que dans Warzone 2.0. Vous débloquerez également une sélection plus difficile qui mettra à l'épreuve les opérateurs les plus aguerris. Trouvez de nouveaux renseignements pour recevoir des éléments esthétiques et découvrir des informations clés sur l'univers de Modern Warfare II.

Se préparer au raid

Pour accéder à un raid, il vous faut une clé de raid, qui peut s'obtenir de différentes manières :

En terminant un défi du jour spécifique en Multijoueur ou en Opérations spéciales.

En terminant dans le top 20 de n'importe quelle sélection Battle Royale de Warzone 2.0.

En vous exfiltrant avec le dernier hélicoptère et au moins 30 000 $ en DMZ.

Une fois la clé de raid en votre possession, vous (et les coéquipiers que vous choisirez) pourrez accéder au raid pendant toute une semaine.

Bien que la clé de raid soit la seule condition obligatoire pour pouvoir jouer au Raid, nous tenons à vous donner quelques recommandations avant de vous infiltrer :

Entraînez-vous avec les missions d'Opérations spéciales. Familiarisez-vous avec le comportement des agents ennemis, le fonctionnement des kits d'Opérations spéciales et les stratégies générales pour mener à bien les courtes missions des Opérations spéciales. Si vous parvenez à les terminer et à gagner des étoiles, vous recevrez des récompenses permanentes, ce qui rend cet entraînement doublement intéressant. Faites monter les kits de niveau. Étant donné que les Raids font partie des Opérations spéciales, ils utilisent le même système de kits. Faites monter les kits au niveau maximal pour bénéficier d'atouts actifs et passifs lors de vos raids et ainsi augmenter vos chances de survie et de succès.

Shipment débarque en Multijoueur

L'une des cartes les plus emblématiques de l'histoire de Call of Duty a été revisitée pour le Multijoueur de Modern Warfare II.

Déployez-vous à bord d'un cargo qui prend l'eau au milieu d'une tempête dans l'océan Atlantique. Cette nouvelle version de Shipment sera le théâtre d'un combat chaotique digne de cette carte ultra-compacte. Si vous pensiez pouvoir intervenir autour et en dehors des limites de la carte, ce qui était possible dans les versions précédentes, vous risquez de passer par-dessus bord...

Cette carte sera présente dans les sélections à l'affiche jusqu'à la fin de la Saison 1. Que vous soyez déterminé à relever tous les défis de camouflage Orion ou que vous aspiriez simplement au chaos, préparez-vous pour l'arrivée de Shipment dans la mise à jour de la Saison 1 rechargée.

Shipment en fête pour une durée limitée

Les fêtes de fin d'année approchent et Shipment sera spécialement décorée pour l'occasion, du 21 décembre 2022 au 4 janvier 2023.

Cette année, pas de chasse aux créatures mythologiques pour les soldats qui n'ont pas été sages ; leurs seules cibles seront les opérateurs en quête de camouflages plus étincelants que les guirlandes de Noël.

PRÉSENTATION DE WARZONE 2.0

Building 21. Trouvez un moyen d'accéder à ce [CLASSIFIÉ] confidentiel et [CLASSIFIÉ] !

Coupe Warzone et Mini Royale disponibles pour une durée limitée. Réalisez vos #SquadGoals sur un terrain virtuel ou livrez des combats intenses dans un Battle Royale condensé grâce à ces nouvelles sélections temporaires.

Nouvelle zone en DMZ : Building 21

De nouvelles clés sont apparues à Al Mazrah... mais qu'ouvrent-elles ?

Son emplacement est top secret. Ses propriétaires sont inconnus. Mais une chose est sûre à propos de ce laboratoire biologique clandestin baptisé Building 21 : seuls les meilleurs opérateurs peuvent espérer survivre et accéder à l'une des zones les plus périlleuses de la DMZ. Les joueurs auront besoin de [CLASSIFIÉ] pour accéder à [CLASSIFIÉ].

Sachez que vos efforts seront largement récompensés. Vous trouverez des armes de contrebande de qualité dans l'ensemble du bâtiment, en particulier dans les coffres et les zones spéciales requérant une carte d'accès. Mais quels autres secrets renferme ce complexe ?

Sélections à durée limitée : Coupe Warzone et Mini Royale

Faisant suite à l'option Soutenir une équipe du Modern Warfare FC et au lancement des trois packs d'opérateurs à durée limitée, la Saison 1 rechargée vient compléter ce coup du chapeau avec la Coupe Warzone.

Ce mode à durée limitée voit s'affronter deux équipes de trois joueurs dans le stade Al Easima Field, siège de l'un des rivaux de l'Al Mazrah Football Club. Foncez dans l'arène à bord de quads spéciaux et déployez tout votre talent pour lancer l'immense ballon de football dans les buts adverses. Ramassez et envoyez des charges électriques pour ralentir vos adversaires ou dégagez leurs véhicules de votre chemin !

La première équipe qui marque cinq buts, ou qui en a marqué le plus à la fin des cinq minutes, remporte la partie.

Vous pouvez jouer à ce mode avec n'importe quel opérateur, dont les redoutables Neymar Jr, Paul Pogba et Leo Messi, disponibles dans la boutique, dans des packs à durée limitée.

Pour ceux qui préfèrent un Battle Royale plus traditionnel, la Saison 1 rechargée fait revenir le mode Mini Royale.

Dans cette version plus condensée et tactique du Battle Royale, vous affronterez moins de joueurs, mais devrez survivre dans des zones de sécurité plus compactes dès votre déploiement. C'est le mode parfait si vous cherchez une victoire rapide ou si vous voulez tester vos capacités en combat rapproché. Les Mini Royales seront disponibles dans de nouvelles sélections à venir.

APERÇU GÉNÉRAL

Gaz et Klaus arrivent en ville. Gaz, membre de la Task Force 141, et Klaus, une légende vivante, viendront étoffer une liste d'opérateurs déjà bien remplie.

Il est l'heure d'aller se coucher. La nouvelle arme Chimera, disponible à la mi-saison et spécialement conçue pour la discrétion, plongera vos ennemis dans un profond sommeil.

Plus qu'une escouade, une unité. Une nouvelle fonctionnalité sociale vous permettra de rencontrer des membres de la communauté partageant les mêmes intérêts que vous à la fois dans et hors du jeu.

Deux nouveaux opérateurs : Gaz et Klaus

Kyle « Gaz » Garrick

Bras droit de Price, Gaz est entré dans la légende en 2019 lorsque sa bravoure lors d'une attaque à Piccadilly Circus a attiré l'attention du redoutable capitaine de l'équipe Bravo du SAS. Il a finalement rejoint l'unité d'élite de Price, connue sous le nom de Task Force 141.

Au cours des événements de la campagne de Modern Warfare II, Gaz a joué un rôle central dans le sauvetage de l'agent de la CIA Kate Laswell qui était détenue par Al-Qatala. Aux côtés des autres membres de l'équipe rouge 141, Price, Ghost et Soap, ainsi que de leur alliée Farah, il aide les opérateurs de la faction SpecGru à maintenir la paix dans le monde.

Comment l'obtenir : terminez le raid Atomgrad en Opérations spéciales pour débloquer Gaz et son apparence « Convoi ». Il est également disponible dans un pack de la Boutique contenant l'apparence « Aquatique ». Si vous terminez le raid et achetez le pack, vous recevrez l'apparence « Opérations dans les herbes » en récompense.

Klaus Fisker

Membre des forces spéciales d'élite du Danemark, Klaus Fisker est une véritable légende vivante.

Certains disent que sa vision scotopique (sa capacité naturelle à voir la nuit) était déjà suffisamment développée pour l'aider à parcourir quasiment deux kilomètres dans l'obscurité la plus totale avant même que le jeune Klaus ne sache lire. D'autres ont été témoins de son exceptionnel parcours d'entraînement, dirigeant ses pairs avec un enthousiasme sans limites lors des exercices.

Cependant, c'est une nuit à la frontière de l'Urzikstan qu'il est entré dans la légende, lorsqu'il a transporté un camarade blessé sur une distance de 29 kilomètres jusqu'à la base la plus proche, grâce aux leçons que lui avait enseignées son père... et à la quantité étonnante de chocolat que le soldat blessé avait sur lui.

Comment l'obtenir : disponible dans le pack d'opérateur Klaus de la Boutique en jeu.

Nouvelle arme : Chimera

Ce nouveau fusil d'assaut de la plateforme Bruen Ops est l'arme principale idéale pour des attaques furtives.

« Avec son silencieux intégré et ses munitions subsoniques .300 BLX lentes, mais puissantes, le Chimera est l'arme parfaite pour les combats rapprochés. Les munitions subsoniques empêchent l'équipe ennemie de voir les crânes d'élimination. »

Cette arme a été conçue pour améliorer la discrétion des opérateurs. Grâce à son silencieux ainsi qu'à l'absence de traceurs visibles et d'indicateurs d'élimination, le Chimera s'avère aussi utile contre les opérateurs que contre les agents, ces derniers étant moins réactifs face aux attaques silencieuses.

Comme l'indique la description, le Chimera a une portée de tir plus faible que la plupart des fusils d'assaut. Il constitue donc une alternative puissante et silencieuse au rapide M13B de la même plateforme. Aussi, du moment que son propriétaire reste sur la cible, le Chimera se montrera redoutable dans les combats de courte et moyenne portée. Pour plus de polyvalence, associez-le à un fusil ou une mitrailleuse de longue portée grâce à l'atout Surarmement.

Comment l'obtenir : via un défi d'arme ou un pack de la boutique.

Ce qui vous attend dans la boutique : packs à l'affiche

En plus du Pack Traqueur d'opérateur : Klaus, incluant le nouvel opérateur, deux plans d'armes et d'autres objets festifs, et des trois packs d'opérateurs à durée limitée de Modern Warfare FC, la boutique fera le plein de nouveautés, dont le pack de départ Traqueur des dunes et le pack Année du lapin.

Pack pro : Traqueur des dunes

Disponible au prix de vente conseillé de 9,99 $ (ou un prix équivalent dans votre pays), le pack de départ Traqueur des dunes propose tout ce qu'il faut pour se constituer un bel arsenal au déploiement de la mise à jour de mi-saison.

Il inclut deux plans d'armes (la mitraillette « Scarabée », basée sur une variante du M4 de grande capacité et de courte portée, ainsi que le fusil de précision « Poussière »), l'apparence de VTT « Couvert de boue », le porte-bonheur d'arme « Scarabée doré » et l'emblème animé « Pack de départ pour le désert ».

Il comprend également 1 100 points Call of Duty®, de quoi vous procurer une saison de Passe de combat.

Année du lapin

Fêtez le Nouvel An chinois avec ce pack sur le thème du quatrième signe du zodiaque du cycle de 12 ans.

La pépite de ce pack est l'apparence d'opérateur « Lapin du zodiaque » pour Zimo, qui s'accompagne de deux plans d'arme : la mitraillette grande capacité « Soupçon de chance » et le « Tokki », qui se base sur la nouvelle arme ajoutée lors de la mise à jour de mi-saison. Il inclut également deux porte-bonheurs d'arme (« Année du lapin » et « Coup de chance ») ainsi que deux emblèmes animés.

Nouvelle fonctionnalité sociale : les unités

Que vous vouliez simplement vous faire des amis ou trouver des alliés pour relever les missions de DMZ et d'Opérations spéciales, aidez-vous de la nouvelle fonctionnalité sociale « Unités », qui sera lancée dans le cadre de la mise à jour à la fois sur Modern Warfare II et Warzone 2.0.

Accessibles via le menu Social, les Unités vous permettront de trouver ou de créer des communautés de joueurs Call of Duty (jusqu'à 5 000 membres par unité) partageant des intérêts communs. Ces derniers se divisent en plusieurs catégories de libellés :

Call of Duty : déterminez vos préférences en termes de modes de jeu Call of Duty, notamment Battle Royale, DMZ et Multijoueur, ou de degré d'expérience, comme « Vétérans uniquement » ou « Ouvert aux nouveaux joueurs ».

Ambiance : renseignez vos passions et passe-temps, comme le divertissement, le gaming ou le sport.

Communauté : déterminez l'esprit de l'unité, autrement dit sa façon de jouer (jeu compétitif ou juste pour le plaisir) et sa période d'activité (guerriers du week-end ou actifs quotidiennement).

Autres : vous pouvez définir votre unité en dehors du jeu et indiquer notamment si elle est affiliée à un streamer ou si elle fait partie d'une équipe de la Call of Duty League.

Les unités sont également caractérisées par une langue principale et des paramètres d'accès. Renseignez tous ces éléments pour permettre aux autres joueurs de trouver votre unité via la barre de recherche en jeu.

Une fois l'unité créée, ses membres peuvent communiquer via les canaux de texte dédiés, chercher d'autres membres et former des groupes pour jouer ensemble à Modern Warfare II ou Warzone 2.0.

En résumé, cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d'agrandir votre réseau d'alliés bien au-delà de la simple liste d'amis et facilitera le contact avec l'ensemble de la communauté Call of Duty. Que vous ayez une tonne d'amis et de camarades de jeu ou que vous soyez un créateur de contenu cherchant un moyen en jeu de communiquer avec sa communauté, les unités vous aideront à former rapidement une escouade pour votre prochaine session de jeu dans Modern Warfare II ou Warzone 2.0.

Activation du rapport de combat

Les rapports de combat de Warzone 2.0 seront activés au lancement de la Saison 1 rechargée. Les statistiques présentes dans le rapport de combat de Warzone 2.0 ne reflèteront vos performances qu'à partir de la date d'activation et n'incluront pas les parties réalisées entre le lancement de la Saison 1 et celui de la Saison 1 rechargée (soit du 16 novembre au 14 décembre).