TGA 2022 : Call of Duty: Modern Warfare II, direction les égouts pour le trailer du premier Raid, Episode 1: Atomgrad

Ce n'est pas un secret : la Saison 1 Rechargée de Call of Duty: Modern Warfare II débutera le 14 décembre prochain, avec une nouvelle vague de contenu additionnel. Dans celle-ci, il y aura notamment le premier Raid, une mission jouable à 3 joueurs intégrée au mode Opérations Spéciales.



Il reprendra les mécaniques des Spec Ops, avec des Kits d'équipement pouvant être améliorés selon nos performances dans cette partie de l'expérience. Comme nous l'avons appris avec un trailer lors des Game Awards 2022, le premier Raid s'appellera Episode 1: Atomgrad et mettra à contribution notre précision, notre travail d'équipe et notre talent, dans ce qui semble être un niveau dans les égouts (un classique du jeu vidéo) avec des passages sous-marins.

Les objectifs et les enjeux de cette mission doivent encore être précisés, mais Activision devrait logiquement nous en dire plus dans les jours qui viennent. Call of Duty: Modern Warfare II est disponible à partir de 58,73 € sur Amazon.fr.

