Call of Duty: Mobile, retour à la Saison 1 version 2022 avec Hold-Up

Contrairement aux autres jeux avec du contenu saisonnier, Call of Duty: Mobile remet les compteurs à zéro au début de chaque année, et comme 2022 vient de débuter, le FPS free-to-play d'Activision revient encore une fois à la Saison 1, avec une grosse mise à jour dénommée Hold-Up.

Bon, les joueurs ont l'habitude, il s'agit d'une nouvelle saison avec son Passe de Combat comprenant des Opérateurs (Makarov - Roi-poisson et Yuri - Bratok), des armes (le SMG PPSh-41 et le fusil d'assaut Kilo 141), des Blueprints, des cartes de visite, des charmes et autres points COD. Nous retrouverons aussi un nouvel arc narratif qui placera Makarov à la tête d'une grosse organisation criminelle, les développeurs préparent également le terrain pour les évènements du Nouvel An lunaire, voici ce qui vous attend avec la Saison 1 : Hold-Up :

Nouvelles cartes :

Hacienda - Aperçue pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops 4, Hacienda transporte les opérateurs au milieu de la campagne espagnole, dans la demeure d'un baron du crime. Battez-vous au cœur d'un somptueux vignoble, dans le hangar à bateaux, dans l'armurerie et, pour les plus courageux, sur la place centrale toujours très disputée.

Nuketown Temple - Plus tard cette saison, découvrez Nuketown comme vous ne l'avez jamais vu, avec un nouveau décor célébrant le Nouvel An lunaire. Ce coin, d'habitude isolé, se retrouve désormais au milieu de la ville et revêt une nouvelle architecture, de nouveaux éléments de décor, mais toujours le même rythme chaotique qui fait la renommée de cette carte.

Nouveaux événements: Souhait hivernal et le puzzle du Nouvel An lunaire - Dans l'événement Souhait hivernal, choisissez vos récompenses parmi une liste d'objets puis terminez des missions pour recevoir des jetons servant à débloquer les objets en question. Recevez jusqu'à un objet épique, trois rares et trois inhabituels.Dans le puzzle du Nouvel An lunaire, gagnez des jetons pour chaque tâche réalisée afin de révéler peu à peu un puzzle qui vous offrira des récompenses.

Nouveau mode Multijoueur à thème — Enveloppe rouge confirmé - Plongez dans le mode Élimination confirmée 10v10 sur le thème de l'Année du tigre lunaire, dont le lancement est prévu en fin de mois. Collectez des enveloppes rouges à la place des plaques et admirez les feux d'artifice qui annoncent un nouveau départ. Récupérez suffisamment d'enveloppes pour obtenir des récompenses supplémentaires telles que des crédits et des éléments esthétiques.

Mise à jour de la carte Battle Royale — Nouveaux points d'intérêt - Profitez d'un nouveau contenu en Battle Royale sur Isolated et Blackout. Chaque carte inclura des décorations et des éléments esthétiques du Nouvel An lunaire et présentera des changements spécifiques à chacune. Sur Isolated, montrez vos talents de snowboardeur dans un mini-jeu situé dans la nouvelle zone Ski. Sur Blackout, la neige est tombée près du barrage hydroélectrique et une nouvelle plateforme aérienne est arrivée; abattez des montgolfières et assistez à d'autres spectacles hivernaux tels que l'immense Traqueur urbain holographique.