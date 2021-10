Call of Duty: Mobile, le Siège des Morts-Vivants de retour avec la Saison 9 : Cauchemars

Call of Duty: Mobile n'allait évidemment pas passer à côté de Halloween, Activision lancera en effet demain la Saison 9 de son jeu de tir sur smartphones, dénommée Cauchemars. Elle marquera notamment le retour du mode Siège des Morts-Vivants avec la carte Isolated en Battle Royale.

Cette carte sera remplie de clins d'œil à Halloween, avec de nouvelles histoires à découvrir et bien évidemment des hordes de zombies à affronter. Dans les tirages de la Saison 9, les joueurs pourront également obtenir Billy, la marionnette de la saga Saw, ainsi que d'autres objets tirés de la franchise. Le Battle Pass proposera quant à lui 50 niveaux avec du contenu gratuit et premium, dont Nikto Épouventail et Artery Nosferatu, mais également l'arme Swordfish, une récompense de série de points, des plans d'armes, des cartes d'appel, des charmes et des Points Call of Duty. Voici un résumé de ce qui vous attend dans la Saison 9 : Cauchemars :

Retour du Siège des Morts-Vivants – Se déroulant sur la carte de Battle Royale Isolated, le siège des Morts-Vivants contient des mises à jour du mode de jeu ainsi que de nouveaux ennemis zombies encore plus perfides.

– Se déroulant sur la carte de Battle Royale Isolated, le siège des Morts-Vivants contient des mises à jour du mode de jeu ainsi que de nouveaux ennemis zombies encore plus perfides. Modifications du mode de jeu :

Plus de types de zombies apparaîtront dans le mode occasionnel ;





Les zombies apparaîtront de façon dynamique dans les modes occasionnel et difficile ;





De nouvelles missions de jour prêtes à être lancées.



Divers :

Les joueurs pourront explorer une collection d’easter eggs, d’histoires, et autres, liés aux zombies et aux tourelles ;





Halloween est arrivé au Siège des Morts-Vivants.

Cartes de la Saison 9 – Le Standoff d’Halloween revient en entier avec toutes ses effrayantes garnitures d’Halloween, et la Scierie Hovec de Modern Warfare fait ses débuts dans Call of Duty : Mobile.

– Le Standoff d’Halloween revient en entier avec toutes ses effrayantes garnitures d’Halloween, et la Scierie Hovec de Modern Warfare fait ses débuts dans Call of Duty : Mobile. Nouveau Mode de jeu Multijoueur – Zone de largage - Dans ce nouveau mode de jeu, introduit pour la première fois dans Call of Duty : Modern Warfare 3, les équipes se battent pour dominer une zone de largage qui change au long du match. Zone de largage sera disponible au lancement de la Saison 9.

- Dans ce nouveau mode de jeu, introduit pour la première fois dans Call of Duty : Modern Warfare 3, les équipes se battent pour dominer une zone de largage qui change au long du match. Zone de largage sera disponible au lancement de la Saison 9. Nouvel évènement thématique – Un Bonbon ou un Sort – Les joueurs font du porte-à-porte avec leurs amis et les PNJ. S’ils se font avoir par un sort, les joueurs doivent accomplir une tâche pour recevoir des bonbons (XP d’évènement), mais s’ils sont « récompensés » dans une pièce, ils reçoivent les bonbons immédiatement. L’XP d’évènement peut être échangé contre des récompenses spécifiques au thème.

La Saison 9 : Cauchemars de Call of Duty: Mobile sera lancée ce 20 octobre, à partir de 14h00. Le titre est pour rappel jouable en free-to-play sur iOS et Android, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.