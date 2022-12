Call of Duty: Mobile, Snoop Dog de retour en Père Noël dans la Saison 11, Ultime Frontière

Comme de nombreux jeux vidéo, surtout les free-to-play, Call of Duty: Mobile va célébrer les fêtes de fin d'année avec une mise à jour. Il s'agira ici de la Saison 11 du titre d'Activision, dénommée Ultime Frontière et qui marquera le retour de Snoop Dogg, déjà présent dans Call of Duty: Vanguard, Warzone et même Ghosts.

La Saison 11 : Ultime Frontière de Call of Duty: Mobile rajoutera des Opérateurs, des armes, du contenu sur le thème de l'espace, le mode de jeu Guerre terrestre 2.0, la carte Crossroads et la skin Snoop Noël. Un nouveau Passe de Combat avec du contenu gratuit et Premium fera lui aussi son apparition, avec les Opérateurs Sliver - Chercheuse de comètes, Mil-Sim - Astronaute, Synaptic et Jackal - Paré de jade, les armes EM2 - Marteau Doré et AGR 556 - Munitions Martiennes, des plans d'armes, des cartes d'appel, des charmes ou encore des points COD.

Guerre terrestre 2.0 - Dans le nouveau mode Guerre terrestre 2.0, les règles de base restent les mêmes, mais, se déroulant sur la nouvelle carte massive Crossraods, l'ajout du véhicule char d'assaut Bête de guerre changera le jeu à jamais.

Nouvelle carte multijoueur - La nouvelle carte Crossroads s'appuie sur la carte Crossroads Strike de la saison 10. Elle offre un environnement épique, couvert de neige et à grande échelle pour le nouveau mode Guerre terrestre 2.0, prêt pour une embuscade des forces spéciales de l'OTAN.

Événement sur le thème de Tout déchirer - Participez à un nouvel événement passionnant sur le thème des fêtes de fin d'année et recevez de nouveaux objets spéciaux, notamment un plan d'arme glacée et un skin d'opérateur épique.

Santa Snoop - Snoop Dogg revient dans Call of Duty: Mobile pour célébrer les fêtes de fin d'année dans un style ho-ho-ho. Débloquez le skin d'opérateur Snoop Noël- l'arme RUS-79U - Lumière festives et bien plus encore.

Coffre du Passe de Combat - Vous souhaitiez avoir terminé le Passe de Combat de la saison 2 de 2021 : Jour du Jugement dernier ? Utilisez le nouveau Coffre du Passe de Combat pour acheter le contenu du Passe de Combat précédent et débloquer l'accès au contenu que vous avez manqué.

La date de sortie de la Saison 11 : Ultime Frontière est fixée au 15 décembre 2022 dans Call of Duty: Mobile, vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus.