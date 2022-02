Call of Duty : Infinity Ward confirme être au développement du jeu de 2022

Ce n'est pas parce que Microsoft est en train de racheter Activision-Blizzard que le développement de jeux est mis en suspens, bien au contraire. Même si des rumeurs laissent entendre que Call of Duty ne serait plus une franchise annuelle, le prochain épisode est en cours de développement depuis un moment déjà.

Infinity Ward a sorti Call of Duty: Modern Warfare en 2019, Treyarch a accouché de Call of Duty: Black Ops - Cold War l'année suivante, et en 2021, nous avons eu droit au très moyen Call of Duty: Vanguard par Sledgehammer Games. C'est donc sans surprise qu'Infinity Ward annonce qu'il développe bien le prochain jeu de la franchise Call of Duty. Le studio parle déjà d'une « nouvelle génération » de la licence, qui arrivera « prochainement ». Infinity Ward invite même les joueurs à « rester glacial », une référence à la Guerre froide ? Peu probable, nous y avons déjà eu droit récemment et certains bruits de couloir laissent entendre qu'il s'agirait d'une suite au Call of Duty: Modern Warfare de 2019.

Nous devrions donc avoir encore une fois notre Call of Duty annuel en 2022 et, oui, le titre devrait aussi sortir sur les consoles PlayStation de Sony. Attendons maintenant patiemment une présentation de la part d'Activision et Infinity Ward.