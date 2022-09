Call of Duty: Modern Warfare II, la bêta a battu tous les records, Infinity Ward fait le point sur les améliorations à venir

Activision n'ayant pas communiqué là-dessus, nous pouvons imaginer que la bêta de Vanguard n'avait pas battu les records de fréquentation établis par celle de Call of Duty: Black Ops Cold War en 2020. L'élan de la franchise n'est cependant pas en baisse, car la bêta de Call of Duty: Modern Warfare II vient de faire mieux.

L'éditeur dévoile en effet qu'il s'agissait de « la plus grande bêta de l’histoire de Call of Duty », avec « le plus grand nombre de joueurs, le plus grand nombre d’heures jouées et le plus grand nombre de matchs joués ». Les chiffres précis n'ont pas été communiqués (et il pourrait s'agir de la bêta la plus populaire tous jeux confondus), mais cela prouve que l'engouement autour du projet d'Infinity Ward est réel. Le studio devrait désormais répondre aux nombreux retours de la communauté sur le Multijoueur, et prévoit d'ailleurs quelques ajustements d'ici la sortie.

Tout d’abord, MERCI à tous ceux qui ont joué à la bêta de MW2 ces deux dernières semaines. Nous avons adoré vous voir tous jouer à notre jeu et créer des moments incroyables. Si vous ne l’avez pas déjà fait, partagez-les avec nous sur les réseaux sociaux et nous pourrions partager certains de nos favoris ! Alors que nous nous dirigeons vers le lancement, nous allons faire quelques ajustements basés sur les enseignements de la bêta. L’une des parties les plus importantes de la bêta est de vous faire trouver, à vous, les joueurs, de nouveaux bugs et problèmes pour nous. Nous sommes reconnaissants à la communauté de s’être réunie pour nous aider à peaufiner ce jeu, et nous sommes impatients de vous en montrer encore plus. Alors que nous travaillons dur sur une tonne de contenu pour que vous puissiez jouer au lancement et au-delà, voici quelques points que nous voulons mettre en évidence ... Alors que le sentiment autour des bruits de pas était plus positif lors du deuxième week-end, nous avons vu vos commentaires continus sur le volume de pas et continuerons à équilibrer l’audio de pas ennemi / ami avant le lancement. La visibilité des ennemis est quelque chose qui est apparu tout au long des deux week-ends de notre bêta. Alors que beaucoup d’entre vous ont remarqué l’amélioration lors du deuxième week-end, nous chercherons à modifier la visibilité accrue des ennemis pour permettre un meilleur suivi visuel des adversaires qui ne se ferait pas seulement la plaque signalétique traditionnelle. La dissolution des lobbies est un autre sujet que nous avons abordé pendant la bêta. Nous pensons qu’il s’agit d’une caractéristique importante et recherchons activement des solutions potentielles pour le lancement. En termes d’armes, nous sommes très satisfaits des résultats des changements de réglage des armes que nous avons apportés pour le week-end 2 de la bêta. Nous avons d’autres modifications à venir compte tenu des performances des armes dans la bêta et nous sommes très impatients que tout le monde puisse mettre la main sur TOUTES les armes de MWII ! Nous étions ravis de voir autant d’intérêt pour notre mode à la troisième personne. Nous avons entendu des commentaires sur l'inversion de la caméra à l'épaule, et nous continuerons à apporter des améliorations à ce mode pour le lancement. Plus à venir ! Ground War et Invasion ont également reçu beaucoup d’amour de la part des joueurs en bêta. Grâce à nos fans assidus, nous avons de nombreux bugs à résoudre dans ces deux modes . Nous avons également quelques améliorations à venir pour les déplacements de l’IA dans Invasion. Nous traitons toujours les commentaires et les données de la version bêta, et nous continuerons à partager plus de détails sur le chemin du lancement. Attendez-vous à d’autres mises à jour de la Team RICOCHET sur ce qui est fait pour lutter contre la tricherie dans les semaines à venir. Modern Warfare II sortira le 28 octobre, mais si vous avez précommandé le jeu, vous pouvez jouer à la campagne jusqu’à une semaine plus tôt ! L’accès anticipé à la campagne commence le 20 octobre.

