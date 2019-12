Call of Duty: Modern Warfare dépasse le milliard de dollars de recette et bat des records de fréquentation

Fut un temps où la nouvelle itération de la saga Call of Duty dépassait le milliard de dollars de recettes en quelques jours. Même si cette période est révolue, la franchise d'Activision est toujours aussi forte sur le marché, et Call of Duty: Modern Warfare a ainsi rapporté 600 millions de dollars en trois jours.

Avant les fêtes de fin d'année, l'éditeur a tenu à faire un petit point sur les ventes du jeu d'Infinity Ward. Cinquante jours après son lancement, Call of Duty: Modern Warfare a désormais dépassé le milliard de dollars de recette grâce à ses ventes. Il est aussi l'épisode le plus joué de la génération, soit depuis six ans, avec 300 millions de parties lancées en Multijoueur, et 500 millions d'heures passées en ligne par l'ensemble de la communauté.

« L'enthousiasme autour de Modern Warfare depuis son lancement a été incroyable. Les joueurs apprécient vraiment le jeu et continuent de profiter du mode Multijoueur depuis des années. Nous constatons également de nouveaux records pour la franchise sur cette génération de consoles en heures de jeu totales, heures par joueur et nombre de joueurs quotidiens moyen », a déclaré Byron Beede, Executive Vice-President et General Manager de Call of Duty au sein d'Activision. « C'est formidable de voir la réaction des fans au travail acharné de nos équipes de développement dirigées par Infinity Ward. Les joueurs passent un bon moment, et il y a beaucoup plus à venir à mesure que nous continuons à proposer de nouveaux contenus. »

« Nous réunissons nos joueurs pour jouer sur toutes les plateformes et cela se poursuit aujourd'hui avec une nouvelle vague de contenu gratuit pour tous », a déclaré Patrick Kelly, co-studio head et creative director for developer chez Infinity Ward. « À partir d'aujourd'hui, les cartes Vacant et Shipment sont disponibles en mode Multijoueur. Les joueurs peuvent également découvrir de nouvelles cartes Escarmouche, se lancer dans une nouvelle Opération spéciale et profiter de nouveaux modes Multijoueur amusants, à commencer par Enragé. »