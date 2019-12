Call of Duty: Modern Warfare, la suite de la Saison 1 datée avec deux maps en Multijoueur, un mode temporaire et plus encore

Cela va maintenant faire deux semaines que nous pouvons nous amuser avec le nouveau contenu de la Saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare. Cartes, modes, Opérations Spéciales, tout a été renouvelé, tandis qu'un tas d'éléments cosmétiques peut être débloqué en parallèle.

Infinity Ward n'a en revanche pas balancé tout d'un coup, et gardait d'autres ajouts sous le coude pour plus tard. Et ce sera pour demain, car c'est ce 18 décembre que Call of Duty: Modern Warfare accueillera la deuxième partie du contenu de la Saison 1 sur PC, PS4 et Xbox One, présenté par une bande-annonce.

La mise à jour de mercredi marquera le retour des cartes Vacant et Shipment en Multijoueur, cette dernière devenant aussi jouable en Escarmouche aux côtés d'Over Winter. Du côté des Opérations Spéciales, Gratification sera ajoutée, et un nouveau mode temporaire va carrément faire son apparition, à savoir Enragé, où vous gagnez des bonus en cas d'élimination réussie.