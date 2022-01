RUMEUR sur Call of Duty : Activision-Blizzard réfléchit à arrêter les sorties annuelles

Même si Activision-Blizzard n'a jamais été clair sur les nombres, il avait annoncé que le Call of Duty: Modern Warfare de 2019 avait réalisé les meilleurs chiffres de vente de l'histoire de la saga, après 2 trimestres d'exploitation. La licence qui a droit à une sortie par an depuis 2005 a connu plus de difficultés ensuite, alors que Call of Duty: Black Ops Cold War n'a pas fait l'unanimité et que Call of Duty: Vanguard a vraiment divisé. La rumeur veut qu'un Call of Duty: Modern Warfare 2 prenne la suite en fin d'année, une idée qui pourrait marcher après le remake apprécié du premier volet.

Mais alors qu'Activision-Blizzard vient d'être racheté par Microsoft, Call of Duty va-t-il continuer à avoir droit à des épisodes inédits chaque année ? D'après le souvent très bien renseigné Jason Schreier de Bloomberg, qui rapporte des propos confiés par deux sources bien placées, l'éditeur réfléchit à mettre fin à ce rythme effréné. Rien n'est signé, mais il souhaiterait arrêter prochainement de produire un COD par an, pour renforcer la qualité des jeux et ne pas perdre la confiance des joueurs. Cette décision permettrait aussi aux studios emblématiques de l'éditeur d'avoir du temps pour s'intéresser à d'autres projets, en ces temps où la majorité des équipes est mobilisée sur les épisodes premiums et Call of Duty: Warzone.

La décision n'a pas été entérinée, et il s'agit certes de bruits de couloirs, mais la simple idée qu'Activision puisse mettre fin aux Call of Duty annualisés a de quoi donner de l'espoir aux amoureux de la franchise et des autres licences phares de l'entreprise. Call of Duty: Vanguard est sinon disponible à partir de 61,81 € sur Amazon.fr.



