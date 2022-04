Call of Duty: Modern Warfare 2, Infinity Ward met fin aux rumeurs et officialise l'épisode de 2022

C'est une semaine importante pour Activision, qui a présenté ce lundi ses résultats trimestriels et dont les actionnaires ont accepté ce jour l'acquisition par Microsoft. De plus, ce mercredi était lancé la nouvelle saison de Call of Duty: Warzone liée à l'épisode de 2021 Vanguard, mettant en scène prochainement Godzilla et King Kong. Et justement, le dernier épisode a pas mal déçu, autant la presse que les joueurs, et il semble que l'éditeur souhaite vite tourner la page, car il n'a pas attendu cet été pour officialiser le nom de son successeur, de quoi faire grimper la hype et rendre nostalgique.

Oui, le prochain jeu d'Infinity Ward semble bien parti pour être une suite au Modern Warfare de 2019 et se nommera en toute logique Modern Warfare 2, ce qui n'aidera une fois de plus pas à le dissocier du Modern Warfare 2 de 2009... à moins qu'il ne faille l'appeler Modern Warfare II ? Les deux écritures sont en tout cas utilisées pour en parler sur la Toile. Pour le moment, rien ne dit si le reste des rumeurs quant à son scénario sont justes, ni quelles sont les plateformes concernées.

Et pour l'anecdote, les réseaux sociaux du studio avaient changé leur bannière la semaine dernière comme le rapportait Charlie Intel, faisant apparaître une fois éclaircie ce que les fans ont pris pour le visage de Ghost, un opérateur du MW2 d'origine qui était également présent dans Warzone.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

En plus du logo MWII, une petite animation a été partagée sur le compte de la licence, qui en dit plus qu'il n'y paraît. À la 7e seconde apparaît en effet l'emblème de la Task Force 141 que les joueurs connaissent déjà bien. Une série de coordonnées est aussi difficilement visible, de quoi occuper la communauté. Selon Tom Henderson, elles correspondraient au Marina Bay Sands de Singapour. Wait & see.

En attendant d'en découvrir davantage, vous pouvez toujours acheter Call of Duty: Modern Warfare (2019) sur Amazon à partir de 44,93 €.