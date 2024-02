Call of Duty: Modern Warfare III et Warzone, des héros de The Walking Dead dans la Saison 2

Call of Duty Modern Warfare III et Warzone enchaînent les Saisons, les joueurs ont déjà pu découvrir la Saison 1 puis la Saison 1 : Rechargée, mais Activision et Sledgehammer Games présentent cette semaine la Saison 2 de leur jeu de tir multijoueur à la première personne. Un tas de contenu inédit sera évidemment rajouté.

La Saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare III et Warzone rajoutera ainsi trois nouvelles cartes 6v6, une map Guerre Terrestre, le mode Horde Stratégique contre des zombies, la carte Résurgence Fortune's Keep et même des parties classées pour CoD: Warzone. Voici les points clés de la Saison 2 :

Armes - Le largage d'armes continue avec quatre nouvelles armes de base à utiliser : l'AR BP50, la SMG RAM-9, le BR SOA Subverter et l'épée de mêlée Soulrender. S'attacher - Sept pièces détachées sont à débloquer, dont la tronçonneuse JAK Limb Ripper, parfaite pour s'enfoncer dans la chair des zombies ! Devenez l'élite des morts-vivants avec BlackCell - Achetez et obtenez un accès exclusif à un groupe spécial d'apparences d'opérateurs morts-vivants, dirigé par le squelettique John Doe : tous sont resplendissants dans un or ruisselant avec une teinte violette éthérée ! Rick Grimes et Kate Laswell en tête d'affiche du Passe de Combat de la saison 2 - Achetez le Passe de Combat de la saison 2 et débloquez instantanément Rick Grimes de la série The Walking Dead d'AMC, ainsi que Kate Laswell la Cheffe de Gare. Nouvelles offres en magasin - Incarnez Michonne de la série The Walking Dead d'AMC, « Laissez-les cuisiner » avec un nouveau pack CDL et célébrez le Black History Month le 8 février avec un pack cadeau gratuit composé d'inspirations culturelles conçues par notre équipe. Nouveaux défis, événements et progression - Découvrez les défis hebdomadaires et les événements de la saison 2, en commençant par des récompenses exclusives pour les morts-vivants à l'occasion de la chasse à la horde, et découvrez les récompenses Prestiges qui vous attendent sur le chemin jusqu'au niveau 450.

La date de sortie de Call of Duty Modern Warfare III et Warzone est fixée au 7 février 2024 sur PC, PlayStation et Xbox, vous pouvez retrouver le FPS à 64,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.