Call of Duty: Modern Warfare III et Warzone, la Saison 1 Rechargée approche avec beaucoup de belles nouveautés

Activision et Sledgehammer Games ont lancé en novembre dernier Call of Duty: Modern Warfare III, puis la Saison 1 le mois suivant. Call of Duty: Warzone a suivi le mouvement comme toujours et les deux titres vont accueillir dans quelques jours la Saison 1 Rechargée, avec encore du contenu inédit.

La Saison 1 Rechargée de Call of Duty: Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone rajoutera une carte 6v6, de nouveaux modes de jeux et même un évènement à durée limitée The Boys: Supe Siege. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Call of Duty: Modern Warfare III : Nouvelle carte Multijoueur 6v6 - Déployez-vous sur Rio, une nouvelle carte de base qui met les opérateurs au défi de se battre dans un centre commercial haut de gamme.

- Déployez-vous sur Rio, une nouvelle carte de base qui met les opérateurs au défi de se battre dans un centre commercial haut de gamme. Introduction des modes Escarmouche en équipe, Infectés et Quartier Général - Affrontez-vous dans trois nouveaux modes multijoueurs.

- Affrontez-vous dans trois nouveaux modes multijoueurs. The Boys LTM et défis - Découvrez une version améliorée du mode Élimination Confirmée avec des améliorations de puissance et gagnez des récompenses en jeu en accomplissant des défis dans l'évènement The Boys : Supe Siege.

- Découvrez une version améliorée du mode Élimination Confirmée avec des améliorations de puissance et gagnez des récompenses en jeu en accomplissant des défis dans l'évènement The Boys : Supe Siege. Parties classées Multijoueur - Combattez comme les pros et montez les rangs et les divisions dans ce mode compétitif 4v4 avec les mêmes règles que celles utilisées par la Call of Duty League. Call of Duty: Warzone : Tentez la Quête du champion - La quête du champion revient avec une toute nouvelle quête pour Urzikstan. Terminez ce défi en plusieurs parties pour déclencher une fin de partie dévastatrice.

- La quête du champion revient avec une toute nouvelle quête pour Urzikstan. Terminez ce défi en plusieurs parties pour déclencher une fin de partie dévastatrice. Événement public de vision nocturne au Goulag - Combattez dans l'obscurité à l'aide de lunettes de vision nocturne lors de cet événement public qui éteint les lumières du Goulag.

- Combattez dans l'obscurité à l'aide de lunettes de vision nocturne lors de cet événement public qui éteint les lumières du Goulag. Attrapez la caisse d'armes - Un nouvel objectif de caisse d'armes est disponible pour la première fois dans Battle Royale ! Les joueurs peuvent désormais se battre pour une seule caisse d'armes cachée dans une zone de recherche en début de partie afin de pimenter les choses.

- Un nouvel objectif de caisse d'armes est disponible pour la première fois dans Battle Royale ! Les joueurs peuvent désormais se battre pour une seule caisse d'armes cachée dans une zone de recherche en début de partie afin de pimenter les choses. Une nouvelle façon de s'échapper - Les joueurs peuvent désormais s'exfiltrer de la partie prématurément à l'aide d'une Exfiltration secrète, qui offre une nouvelle condition de victoire à ceux qui sont capables de payer le prix de la sortie. Enfin, seulement si vous pouvez l'obtenir ! Mode Zombies : Affrontez un nouveau seigneur de guerre - Un nouveau seigneur de guerre entre dans la zone d'exclusion : Dokkaebi, originaire de Corée du Sud. Vainquez-le si vous le pouvez pour gagner des butins de haut niveau.

La date de sortie de la Saison 1 Rechargée est fixée au 17 janvier 2024 dans Call of Duty: Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone. Vous pouvez retrouver le FPS de Sledgehammer Games à partir de 64,28 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.