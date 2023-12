Call of Duty: Modern Warfare III et Warzone, date de sortie, cartes, armes et modes, voici tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 1

Activision et Sledgehammer Games ont lancé le mois dernier Call of Duty: Modern Warfare III, les notes n'étaient pas très bonnes, les records peu impressionnants, mais le jeu de tir s'est évidemment quand même bien vendu et les développeurs comptent le soutenir pendant longtemps. Cela commencera par une Saison 1 qui arrivera la semaine prochaine.

Les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare III et Warzone vont avoir de quoi faire, avec du contenu pour les modes Multijoueur et Zombies, dont des cartes et des modes de jeu, sans oublier un nouveau Passe de Combat Black Cell avec 100 niveaux de contenu, dont l'Opérateur Abolisseur, cinq armes, des pièces détachées et un évènement pour les fêtes de fin d'année. Activision détaille tout sur le site officiel du jeu, mais voici les grandes lignes :

Multijoueur : Quatre nouvelles cartes multijoueurs. Déployez-vous sur trois nouvelles cartes 6v6 et une carte 2v2, ainsi que sur des versions festives d'autres cartes pendant la saison.

Déployez-vous sur trois nouvelles cartes 6v6 et une carte 2v2, ainsi que sur des versions festives d'autres cartes pendant la saison. Bienvenue dans Escarmouche. Adoptez la tactique des petites équipes sur la nouvelle carte Training Facility, ainsi que sur quatre autres arènes Escarmouche qui font leur grand retour.

Adoptez la tactique des petites équipes sur la nouvelle carte Training Facility, ainsi que sur quatre autres arènes Escarmouche qui font leur grand retour. Nouveaux modes de jeu. Tentez votre chance dans Quitte ou Double, maniez le Ray Gun contre vos ennemis dans le mode à durée limitée Vortex, qui arrivera en cours de saison, et bien d’autres encore !

Tentez votre chance dans Quitte ou Double, maniez le Ray Gun contre vos ennemis dans le mode à durée limitée Vortex, qui arrivera en cours de saison, et bien d’autres encore ! Événements festifs CODMAS et parties classées. Le contenu se poursuit dans le mode multijoueur de Modern Warfare III avec des cartes et des événements festifs et thématiques, ainsi qu'avec le mode multijoueur compétitif et riche en fonctionnalités, parties classées, qui revient dans le jeu. Zombies : Nouvel acte. Un énorme portail est apparu dans la zone d'exclusion. Enquêtez sur la zone et participez au nouveau contenu de fin de partie.

Un énorme portail est apparu dans la zone d'exclusion. Enquêtez sur la zone et participez au nouveau contenu de fin de partie. Entrez dans les Failles d'Éther noir. Une nouvelle expérience semblable à un labyrinthe où les escouades doivent remplir une série d'objectifs dans le temps imparti. Trouvez des porte-bonheurs pour déverrouiller les Failles d'Éther noir et obtenez des récompenses à la fin de votre mission.

Une nouvelle expérience semblable à un labyrinthe où les escouades doivent remplir une série d'objectifs dans le temps imparti. Trouvez des porte-bonheurs pour déverrouiller les Failles d'Éther noir et obtenez des récompenses à la fin de votre mission. Du contenu inédit : Arme Fantastique, Warlord, et plus encore. Maniez l'Arme Fantastique V-R11, découvrez de nouveaux schémas et préparez-vous à infiltrer la forteresse du seigneur de guerre Dokkaebi. Warzone : Bienvenue à Urzikstan. La prochaine grande carte arrive dans Call of Duty: Warzone ! Découvrez une vue d'ensemble topographique, ainsi qu'une multitude de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour dans le cadre du lancement la Saison 1.

La prochaine grande carte arrive dans Call of Duty: Warzone ! Découvrez une vue d'ensemble topographique, ainsi qu'une multitude de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour dans le cadre du lancement la Saison 1. Les cartes de Call of Duty: Warzone. Les joueurs peuvent continuer à se déployer sur l'île d'Ashika et Vondel en plus de la nouvelle carte Urzikstan.

Les joueurs peuvent continuer à se déployer sur l'île d'Ashika et Vondel en plus de la nouvelle carte Urzikstan. De nouveaux éléments d'environnement. Un train pilotable et des tyroliennes horizontales sont ajoutés afin de permettre une navigation plus rapide à travers l'Urzikstan.

Un train pilotable et des tyroliennes horizontales sont ajoutés afin de permettre une navigation plus rapide à travers l'Urzikstan. Mise à jour du gameplay : nouveau goulag, mais aussi nouveaux mouvements et mécanismes issus de Modern Warfare III !

: nouveau goulag, mais aussi nouveaux mouvements et mécanismes issus de Modern Warfare III ! Événement CODMAS. Rencontrez le Père Noël Zombie, partez à la chasse au cerf mort-vivant, ouvrez les cadeaux sous les sapins de Noël, tout en participant à de nouveaux défis avec des récompenses à la clé, et bien plus encore. N'oubliez pas d'apporter des boules de neige !

La Saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare III et Warzone sera lancée le 6 décembre 2023, à 18h00.