Call of Duty: Modern Warfare III, les notes catastrophiques de la presse anglophone

Vendredi dernier sortait Call of Duty: Modern Warfare III, le nouveau jeu de tir annuel édité par Activision et cette fois développé par Sledgehammer Games, un studio qui a déjà accouché des Call of Duty: Advanced Warfare, WWII et Vanguard. La presse anglophone a livré son verdict, il est peu reluisant.

Call of Duty: Modern Warfare III a actuellement une note de 50/100 sur Metacritic, c'est la moyenne la plus basse d'un jeu de la franchise depuis Call of Duty: Vanguard (73/100), également par le même studio... Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Des développeurs se sont lâchés, la conception a été rapide et compliquée, le résultat en pâtit évidemment.

La plupart des médias anglophones majeurs ne se mouillent d'ailleurs pas trop à donner une note définitive, il reste à passer un peu de temps sur les modes Multijoueur et Zombies pour un verdict définitif, mais la campagne solo est déjà jugée peu passionnante, peu inspirée, avec une IA idiote, une durée de vie très courte et de nombreux éléments recyclés. Call of Duty: Modern Warfare III a une moins bonne moyenne que Redfall et Forspoken, deux autres grosses déceptions de l'année 2023...

Pour rappel, les joueurs avaient déjà commencé à exprimer leur déception avant même la sortie officielle, mais sur la page Metacritic de Call of Duty: Modern Warfare 3, le titre de 2009. Désormais, c'est le bon jeu qui se fait descendre, avec une moyenne de 1,5/10 du côté des notes des utilisateurs de Metacritic.

