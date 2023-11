Call of Duty: Modern Warfare III, temps de développement réduit, extension transformée en jeu, les développeurs se lâchent

C'est aujourd'hui que sort Call of Duty: Modern Warfare III, le nouveau jeu de tir à la première personne d'Activision et Sledgehammer Games, qui propose aux joueurs une campagne solo, un mode Zombies et bien sûr du multijoueur, ce dernier reprenant les cartes cultes de CoD: MW 2 (2009).

Mais les premiers retours ne sont pas bons, les joueurs ont déjà exprimé maladroitement leur mécontentement sur Metacritic, et en interne, les choses ne sont pas tout rose non plus. Bloomberg s'est entretenu avec plusieurs développeurs de chez Sledgehammer Games qui, sous couvert d'anonymat, dénonce une conception chaotique pour ce Call of Duty: Modern Warfare III. Le studio, déjà derrière Call of Duty: Advanced Warfare, WWII et Vanguard, n'a eu qu'un an et demi pour développer ce nouvel opus, soit deux fois moins de temps que d'habitude. En 16 mois, Sledgehammer Games devait à l'origine concevoir une simple extension spin-off pour Call of Duty: Modern Warfare II, se concentrant sur des missions à Mexico.

Ce projet Jupiter a cependant été rebooté en cours de développement pour devenir le CoD: MW III qui sort aujourd'hui, un changement vécu comme une trahison par les développeurs, qui ont dû cruncher pour sortir le jeu à l'heure. De base, Sledgehammer Games ne voulait même pas travailler sur un Modern Warfare, il avait proposé à Activision le projet Anvil, un Call of Duty dans l'univers des Advanced Warfare, mais avant même de lancer la production, le studio a été placé sur CoD: MW III. Comme si cela ne suffisait pas, le studio devait soumettre son contenu à l'approbation d'Infinity Ward, à l'origine de la franchise et des deux derniers MW en date notamment. Cela donna de longs temps de validation et des changements demandés par Infinity Ward, mais pas voulus par Sledgehammer Games.

Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare III est le dernier opus d'Activision en tant qu'éditeur indépendant, il appartient désormais officiellement à Microsoft. Espérons que le constructeur des Xbox veille un peu mieux sur la franchise et ne l'use pas davantage, tout comme les développeurs qui planchent dessus chaque année. Vous pouvez retrouver Call of Duty Modern: Warfare III à 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

