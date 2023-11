Call of Duty: Modern Warfare III review bombé, mais les joueurs sont idiots

C'est ce vendredi que sortira Call of Duty: Modern Warfare III, le nouveau jeu de tir d'Activision et Sledgehammer Games, troisième volet du reboot de la trilogie MW. Mais les joueurs peuvent déjà le découvrir en accès anticipé, et les avis concernant la campagne solo sont peu élogieux.

Le mode solo Call of Duty: Modern Warfare III n'arrive pas à séduire, le scénario est visiblement peu passionnant, les mécaniques de gameplay sans nouveautés et le titre recycle surtout du contenu du mode multijoueur. Comme si cela ne suffisait pas, le jeu se lance via l'application Call of Duty HQ, un hub qui a remplacé le Call of Duty: Modern Warfare II de l'année dernière... En clair, tout cela prend un paquet de place sur le disque dur, rajoute des temps de chargement, et il n'y a même pas de Trophée Platine pour CoD: MW III sur PlayStation, laissant clairement un goût amer d'extension recyclée en jeu complet.

Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs fassent entendre leur mécontentement en attribuant une mauvaise note à Call of Duty: Modern Warfare III sur Metacritic. Cependant, le jeu n'est pas officiellement disponible, il n'est donc pas possible de le noter, mais des joueurs qui ont oublié de brancher leur cerveau ont quand même descendu la note de... Call of Duty: Modern Warfare 3, l'opus d'Infinity Ward sorti en 2011 (et qui fête aujourd'hui ses 12 ans). Sa note d'utilisateurs est actuellement de 3,6/10, contre 88 % pour la presse spécialisée de l'époque.

Contacté par IGN, le responsable de Metacritic Marc Doyle affirme heureusement que tous ces avis attribués au mauvais jeu seront modérés et supprimés. Chose amusante, sur Steam, Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) reçoit ici des avis très positifs, pour souligner ses qualités de l'époque, avec une campagne bien plus plaisante que celle de cette année. Là encore, impossible de laisser un avis sur CoD: MW III tant qu'il n'est pas officiellement lancé, mais il y a fort à parier que le review bombing va se poursuivre à la fin de la semaine, sur le bon jeu cette fois...

La date de sortie de Call of Duty: Modern Warfare III est fixée au 10 novembre 2023, avec une campagne solo mais aussi du multijoueur et un mode Zombies

