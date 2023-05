Redfall : mal noté et boudé sur Steam, le jeu déçoit, Phil Spencer prend la parole

Arkane Studios fait la fierté de la France depuis des années. Avec Arx Fatalis puis Dark Messiah of Might and Magic dans les années 2000, et surtout avec Dishonored, ou encore Deathloop, le studio lyonnais a su créer des jeux de rôle immersifs de qualité, et même le Prey développé par sa branche à Austin avait su séduire les amateurs du genre. Pourtant, le dernier titre de cette équipe américaine ne conclut pas l'essai.

Redfall a été lancé au tout début du mois sur PC et Xbox, il s'agit d'une exclusivité Microsoft qui a racheté l'éditeur Bethesda, mais le développement avait débuté bien avant la signature du contrat. Malheureusement, le jeu de tir coopératif contre des vampires n'a pas obtenu de bonnes notes, avec une moyenne de 55/100 sur Metacritic et des évaluations « plutôt négatives » sur Steam, c'est d'ailleurs le jeu de Bethesda le moins bien noté sur la plateforme de Valve.

Du côté des joueurs, Redfall étant inclus dans le PC/Xbox Game Pass depuis sa sortie, ils n'étaient évidemment pas bien nombreux à découvrir le titre sur Steam. D'après SteamDB, le jeu a atteint les 6 124 joueurs en simultané le jour de son lancement, c'est déjà faible, mais une semaine après le lancement, il peine à dépasser le millier de joueurs en même temps... Un sacré échec, mas croisons quand même les doigts pour que le titre attire davantage de monde sur le Game Pass.

Quoi qu'il en soit, c'est une déception du côté d'Arkane Austin, Bethesda et Microsoft. Phil Spencer, directeur de Xbox, a abordé le lancement de Redfall dans un podcast de Kinda Funny, où il a déclaré :

Il n'y a rien de plus difficile pour moi que de décevoir la communauté Xbox, et juste de voir la communauté perdre confiance et être déçue, je suis déçu, je suis en colère contre moi-même. La réponse critique n'était pas ce que nous voulions. Je me suis un peu relevé, que pouvons-nous apprendre, que pouvons-nous améliorer ? Ce que je vais combattre, c'est ce qui a mal tourné, il y a clairement des choses concernant la qualité et l'exécution que nous pouvons faire. Mais une chose que je ne ferai pas, c'est d'aller à l'encontre des aspirations créatives de nos équipes.

La liberté créative, c'est bien joli, du moment que le jeu lancé arrive à convaincre les joueurs. Sur Steam, en plus de problèmes techniques concernant les graphismes qui bugguent, l'optimisation aux fraises ou encore l'intelligence artificielle datée, les joueurs pointent surtout du doigt le design même du jeu, pas vraiment inspiré voire parfois raté. Bref, Redfall n'est pas à conseiller... Sinon, c'est Dishonored qui est le mieux noté sur Steam, vous pouvez retrouver la Complete Collection à 62,99 € sur Gamesplanet.