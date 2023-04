Xbox Game Pass : les nouveautés de fin avril officialisées, le plein de jeux en day one !

C'est aujourd'hui que sort Minecraft Legends, le jeu d'action tactique de Mojang qui devrait faire un tabac. En tant que production des Xbox Game Studios, il est bien évidemment compris dans le Game Pass dès sa sortie, au même titre que l'imminent Redfall et d'autres indés de ces prochains jours : Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Homestead Arcana, Cassette Beasts et The Last Case of Benedict Fox. Ils forment un beau programme pour la fin du mois d'avril, supportés par la version Xbox One de Medieval Dynasty et toutes les versions de BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition.

Le calendrier complet des ajouts au Xbox Game Pass des deux prochaines semaines est visible ci-dessous.

Disponible

Minecraft Legends (Cloud, Console & PC)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : La corruption du Nether par les piglins se répand dans la Surface, brûlant tout ce qu’elle touche. Êtes-vous le héros ou l’héroïne qui protégera cette douce terre ? Planifiez votre stratégie et affrontez les piglins dans des batailles épiques, mais attention : ils ripostent toujours.

Prochainement

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console & PC) – 20 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Il est temps de redécouvrir votre café préféré et de discuter avec vos amis fantastiques autour d’une boisson chaude (ou deux). Servez des clients qui ne sont pas toujours humains, écoutez leurs histoires et réchauffez leurs cœurs avec de bonnes tasses de café.

Medieval Dynasty (Xbox One) – 20 avril

Déjà disponible sur PC et Xbox Series X|S et très bientôt sur Xbox One. Incarnez un jeune homme ayant fui la guerre et désirant redevenir maître de son destin. D’abord solitaire, inexpérimenté et pauvre, vous deviendrez ensuite expert dans plusieurs domaines, en plus de prendre la tête d’une communauté et de fonder une dynastie conçue pour durer et prospérer sur plusieurs générations.

Homestead Arcana (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 21 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Devenez une sorcière toute puissante et utilisez la magie de la nature pour soigner le monde. Puisez dans la force de la nature pour confectionner des sortilèges et faites reculer les Miasmes mortels avec l’aide de votre sympathique familier, votre chat Canneberge, en relevant les mystérieux défis qui se présenteront à vous.

Cassette Beasts (PC) – 26 avril

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass : Collectionnez les monstres fabuleux pour prendre leur forme dans ce RPG en monde ouvert aux combats au tour par tour. Combinez deux formes de monstres à l’aide du système de fusion de Cassette Beasts pour donner naissance à des créatures uniques !

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Console & PC) – 27 avril

BlazBlue: Cross Tag Battle vous laisse créer les matchs de vos rêves avec des personnages issus de huit titres différents ! Retrouvez les figures iconiques de BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, RWBY et plus encore. Préparez-vous pour des combats en équipe abolissant toutes les frontières !

The Last Case of Benedict Fox (Console & PC) – 27 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Descendez dans les limbes de souvenirs en déclin en incarnant Benedict Fox, détective autoproclamé associé à un compagnon démoniaque. Utilisez ce lien pour explorer les esprits de personnes récemment décédées à la recherche d’indices tout en découvrant les secrets d’un vieux manoir. Laissez-vous séduire par une intrigue sombre où organisations secrètes, rituels interdits et crimes effroyables font loi, dans une aventure de type Metroidvania qui prend vie dans un style artistique fascinant inspiré de Lovecraft.

Redfall (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 2 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : La ville insulaire de Redfall, dans le Massachusetts, est assiégée par une armée de vampires qui ont occulté le soleil et coupé les habitants du monde extérieur. Piégé·e avec une poignée de survivants, explorez un monde ouvert en solitaire ou faites équipe avec vos amis dans ce FPS rempli d’action.

Contenu téléchargeable et mises à jour

Vampire Survivors: Tides of the Foscari – Disponible

Tides of the Foscari, la deuxième extension de Vampire Survivors, vous présente un immense niveau ainsi que des personnages, monstres et armes supplémentaires. Les sombres canopées des bois recèlent sans doute des secrets, mais une fois encore, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer la présence de vampires…

Microsoft Flight Simulator – Treizième Mise à jour du Monde : L’Océanie et l’Antarctique – 25 avril

Découvrez les îles impressionnantes de l’Océanie et la beauté de l’Antarctique dans la nouvelle Mise à jour du Monde gratuite de Microsoft Flight Simulator. Celle-ci vous proposera 15 nouveaux pays et 24 territoires non souverains s’affichant avec une meilleure résolution, pour profiter des panoramas incroyables de ces deux parties du Monde. Les cieux vous appellent !

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

The Elder Scrolls Online : Pack Dragon Slayer – Disponible

Personnalisez votre personnage avec le pack d’armes Ancient Dragon Hunter et recevez le familier Ancient Dragon Hunter Wolf. Le jeu de base The Elder Scrolls Online est requis pour utiliser cet Avantage.

MLB The Show 23 : 10 pack The Show – Disponible

Démarrez votre Diamond Dynasty comme il se doit dans MLB The Show 23 avec ces 10 packs The Show. Vous obtiendrez ces packs en redémarrant le jeu une fois l’Avantage réclamé. Pour plus d’informations sur ces derniers, rendez-vous dans la boîte de réception de votre profil.

Far Cry 5 : extension Hours of Darkness – Disponible

Piégé derrière les lignes ennemies, vous devez survivre dans un Viêt Nam ravagé par la guerre. Le jeu de base Far Cry 5 est nécessaire pour obtenir cet Avantage. Disponible en 60 images par seconde sur Xbox Series X|S à l’occasion du cinquième anniversaire de Far Cry 5.

Ils nous quittent le 30 avril

L’heure est venue de revoir vos priorités et de replonger dans ces titres avant qu’ils ne s’en aillent. Comme toujours, vous pourrez économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces jeux si vous souhaitez les conserver dans votre collection.