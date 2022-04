Xbox Game Pass : les nouveautés de fin avril 2022 annoncées, 3 jeux EA Play déjà rajoutés

Les abonnés au PC/Xbox Game Pass ont déjà eu de belles choses à découvrir au début du mois, mais comme à son habitude, Microsoft rajoute encore d'autres titres. Dès maintenant, trois jeux EA Play sont ainsi jouables, à savoir F1 2021 (Cloud), Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) et Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console et PC).

Mais ce n'est pas tout, d'autres jeux encore seront rajoutés au catalogue d'ici la fin du mois, voici le programme complet :

Disponible dès aujourd’hui

F1 2021 (Cloud) EA Play

Les feux sont au vert ! Les membres d’EA Play et du Game Pass Ultimate vont pouvoir vivre une histoire captivante dans le monde de la F1, parcourir les tracés avec leur propre équipe et réaliser leurs rêves dans F1 2021, qui rejoint une grande collection de jeux de courses jouables via EA Play.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud) EA Play

Ressentez le frisson de la poursuite et l’adrénaline de l’évasion au volant des voitures haute performance les plus rapides au monde dans Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, désormais disponible dans le cloud via EA Play. Laissez parler votre sens de la vitesse dans une expérience de course palpitante, compétitive et sociale.

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console et PC) ID@Xbox

Incarnez un adorable navet antisystème ! Incapable de payer votre taxe d’habitation, vous vous retrouvez expulsé de chez vous et devez travailler pour rembourser votre dette auprès du maire Oignon. Équipez-vous d’outils de jardinage pour résoudre des énigmes, rencontrez des fruits et les légumes truculents et affrontez de terribles animaux sauvages. Découvrez quel mal ronge le jardin, mangez cinq fruits et légumes par jour et renversez une administration corrompue !

Prochainement

7 Days to Die (Cloud, Console et PC) ID@Xbox – 26 avril

Ancré dans un monde post-apocalyptique sans pitié envahi par des morts-vivants, 7 Days to Die est un jeu de survie en monde ouvert qui combine de manière inédite le tir à la première personne, l’horreur, le tower-defense et le jeu de rôle. Plusieurs types d’actions, comme le combat, l’artisanat, le pillage, la prospection, l’exploration et l’évolution du personnage sont présentés de façon totalement novatrice pour un jeu de survie.

Research & Destroy (Console et PC) – 26 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Incarnez trois scientifiques de génie dans ce jeu d’action au tour par tour et faites des recherches pour créer des armes et des gadgets étranges qui vous permettront de détruire les surnaturels qui menacent l’humanité !

Bugsnax (Cloud, Console et PC) ID@Xbox – 28 avril

Bugsnax vous emmène sur l’île aux Zenkas, où rôdent de légendaires créatures mi-encas mi-insectes, les Bugsnax. Répondant à l’invitation d’Elizabert Mégafig, vous découvrez à votre arrivée que l’intrépide exploratrice a disparu. Son village est sens dessus dessous, et ses compagnons sont dispersés aux quatre coins de l’île, seuls… et affamés !

Unsouled (Console et PC) ID@Xbox – 28 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Testez les limites de vos réflexes et utilisez des combos très satisfaisants dans Unsouled, un action RPG difficile, mais juste. Vous devrez maîtriser différentes capacités et les contre-attaques pour infliger un maximum de dégâts et espérer survivre.

Mises à jour

Age of Empires IV Saison 1 : Le Festival des Âges – Disponible

Le Festival des Âges marque le début officiel des Saisons Classées en 1 contre 1 et des événements saisonniers, et apporte des outils puissants pour créer via le Mod Editor en Bêta, une carte inédite, un défi L’Art de la Guerre original et plusieurs modifications d’équilibrage ou de changements pensés pour vous faciliter la tâche.

Ark: Survival Evolved : Eggcellent Adventure – Disponible jusqu’au 25 avril

L’Eggcellent Adventure revient pour la 7e année consécutive ! Suivez les traces des Bunny Dodo et des Bunny Oviraptor sauvages pour récolter des Œufs de lapin et obtenir du butin spécial. Posez des œufs de lapin pour les peindre ou utilisez-les dans une marmite pour fabriquer des cosmétiques spéciaux sur le thème des fêtes, dont 5 nouveaux chibis et un costume de lapin intégral !

No Man’s Sky : la mise à jour Outlaws – Disponible

Devenez un rebelle interstellaire dans la mise à jour 3.85, Outlaws ! Découvrez de nouveaux systèmes, la possibilité de recruter votre propre escadron de pilotes, des combats spatiaux améliorés, un vaisseau impressionnant inédit et plus encore. Rendez-vous à cette adresse pour en savoir plus sur la mise à jour.

Sea of Thieves : The Shrouded Deep – Disponible du 21 avril au 12 mai

Invoquez le Mégalodon ! Chassez la bête des profondeurs pour aider Belle et le Seigneur Pirate à retrouver le voile des anciens dans The Shrouded Deep, la troisième aventure limitée dans le temps de Sea of Thieves, qui se déroulera du 21 avril au 12 mai !

Minecraft Dungeons : Luminous Night (Aventure saisonnière de la Saison 2) – Disponible le 20 avril

Obtenez des récompenses exceptionnelles dans Luminous Night, la deuxième aventure saisonnière de Minecraft Dungeons. Explorez la Tour de nuit sous une nouvelle lumière et découvrez des étages remplis de peintures murales mystérieuses, d’énigmes troublantes et d’ennemis redoutables. De nouveaux défis et d’autres améliorations vous attendent, qu’arriverez-vous à trouver avant le lever du jour ?

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

MLB The Show 22 : Pack de lancement – Disponible

MLB The Show est de retour dans le Xbox Game Pass. Commencez cette nouvelle saison avec 10 packs The Show pour le mode Diamond Dynasty. Une fois acquis, les objets vous appartiendront lorsque vous démarrerez le jeu. Les informations sur les objets apparaîtront sous forme de liste dans la boîte de réception de votre profil.

F1 2021 : Pack mise à jour Deluxe – Disponible

Améliorez encore l’expérience F1 2021 avec le Pack mise à jour Deluxe, offert par EA Play. Celui-ci inclut sept pilotes iconiques, un ensemble d’objets de personnalisation, 18 000 PitCoins ainsi qu’un pack inspiré par les stars fictives de Point de Rupture.

Halo Infinite : Pack 2XP et Challenge Swap – Disponible

Faites en sorte que chaque match compte avec quatre boosts de double XP et six Challenge Swaps ! Cet avantage nécessite le multijoueur d’Halo Infinite, disponible gratuitement sur Xbox, Windows et Steam.

Super Animal Royale : Pack d’avantages pour la Saison 3 – Disponible

Combattez vos ennemis avec style grâce à une nouvelle casquette, un skin de fusil à pompe inédit et des lunettes de soleil.

Apex Legends: Charme d’arme 24-Carat Coffin – Disponible

Montrez ce que vous valez à vos adversaires avec ce Charme d’arme 24-Carat Coffin, offert par EA Play ! Équipez-le sur votre arme préférée et battez-vous pour la gloire, la célébrité et la fortune avec style.

12 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 12 jeux de plus avec les contrôles tactiles, dont deux titres pensés nativement pour ceux-ci : Zero Escape: The Nonary Games et Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition ! Retrouvez ici la liste complète des jeux compatibles et commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :